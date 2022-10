Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana per le puntate che saranno trasmesse da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre anticipano che Gloria Moreau (Lara Komar), a seguito dell'abbandono del ruolo da parte di Irene Cipriani (Francesca Del Fa), tornerà a vestire i panni della capocommessa dell'atelier. I giornalisti, in occasione dell'intervista a Stefania Colombo (Grace Ambrose), faranno svariate domande a Ezio (Massimo Poggio) e Gloria sulla loro storia, nel frattempo Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) riuscirà a fissare un nuovo appuntamento con la stampa per l'indomani.

Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), invece, sembrerà voler aiutare Clara Boscolo (Elvira Camarrone) e si farà dire dalla nuova Venere dove alloggia al momento, mentre sul giornale sarà riportata la notizia della storia sentimentale tra Teresio e Veronica (Valentina Bartolo). L'apparente redenzione della cavallerizza del Circolo, in ultimo, potrebbe essere solo di facciata e la giovane Zanatta nutrire segretamente dell'astio nei riguardi della sorellastra e della capocommessa per i presunti torti subiti nella sesta stagione dello sceneggiato.

Gemma potrebbe non essere contenta della grazia ottenuta da Gloria

Nella puntata andata in onda lunedì 10 ottobre, Gloria è tornata al grande magazzino meneghino dopo essere stata scarcerata a causa dell'ottenimento della grazia.

Facile intuire come la commozione e l'entusiasmo siano stati palpabili tra i dipendenti della boutique, ma a non sembrare particolarmente felice dell'epilogo della faccenda è parsa essere Gemma, la quale ha guardato la scena in disparte senza far trasparire alcuna emozione.

Con Moreau nuovamente libera e al timone delle Veneri, la giovane Zanatta si ritroverà a dover sottostare agli ordini professionali della capocommessa, la stessa donna alla quale aveva inviato delle lettere minatorie nella sesta stagione del Paradiso.

Zanatta junior potrebbe meditare ancora vendetta nei riguardi di Stefania e Gloria

Oltre al settore lavorativo, Gemma potrebbe non gradire la scarcerazione di Gloria perché con quest'ultima nuovamente in libertà diminuirebbero considerevolmente le possibilità che la Sacra Rota annulli il matrimonio tra Ezio e la capocommessa, rendendo non fattibili le nozze tra l'uomo e Veronica.

D'altro canto, la cavallerizza del Circolo potrebbe non aver affatto dimenticato Marco e non essersene ancora fatta una ragione di come l'ex fidanzato e la sorellastra siano finiti per formare una coppia.

La redenzione di Gemma, quindi, sarebbe solo apparente e la ragazza potrebbe meditare ancora vendetta nei riguardi di Stefania e Gloria.