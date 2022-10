Torna il sereno al GFVip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Tra i due "vipponi" c'era stato un allontanamento causato da un atteggiamento di lei: Antonella aveva fatto un massaggio sul fondoschiena di Antonino Spinalbese. Nella tarda serata di venerdì 14 ottobre, tra i due coinquilini c'è stato il primo bacio.

'Donnalisi' di nuovo vicini

Terminata l'ottava puntata del GFVip 7, Antonella Fiordelisi aveva discusso con Edoardo Donnamaria e si era avvicinata ad Antonino Spinalbese. Quest'ultimo anziché respingere le avance della coinquilina, a sua volta aveva deciso di "vendicare" la nomination ricevuta da Edoardo.

Dopo un giorno di incomprensioni, Edoardo e Antonella hanno avuto modo di avere un chiarimento. Nella tarda serata di venerdì 14 ottobre, i due coinquilini si sono ritrovati in giardino e il volto di Forum ha ammesso di non voler corteggiare una donna che si prende gioco dei suoi sentimenti. A quel punto la 24enne ha spiegato perché si è comportata in quel modo con Spinalbese: "Io non ti capisco. Capisco tutti, ma te no...".

Successivamente la concorrente ha ammesso: "A me piaci". Infine, la diretta interessata ha confidato di avere un metodo quando è interessata a un ragazzo: "A me quando piace qualcuno devo usare delle strategie altrimenti non capisco bene".

Arrivato il chiarimento è scattato il primo bacio tra Antonella Fiodelisi ed Edoardo Donnamaria.

Fino ad oggi i due si erano stuzzicati a vicenda e si erano mostrati in atteggiamenti intimi, ma l'influencer aveva preferito non baciare il coinquilino.

Il papà di Antonella interviene sui social

Sui social, alcuni telespettatori del GFVip 7 non hanno gradito l'atteggiamento di Antonella Fiordelisi. A detta di alcuni, la 24enne avrebbe avuto un atteggiamento ambiguo nei confronti del volto di Forum.

Su Twitter, il papà dell'attuale gieffina è stato protagonista di uno sfogo: "Antonella ha una tremenda paura degli uomini". Stando alla versione del signor Stefano, i telespettatori dovrebbero dare un consiglio anziché criticarla: "Magari la prossima volta seguirà".

Il commento di alcuni telespettatori

Il riavvicinamento dei "Donnalisi" (nome assegnato dai fan alla coppia) non è stato visto di buon occhio da tutti i telespettatori del GFVip 7.

Un utente ha sostenuto che Antonella stia solamente prendendo in giro Edoardo per avere le clip durante la puntata. Un altro utente ha invitato Donnamaria ad aprire gli occhi. Tra i vari commenti, c'è anche chi si è detto felice per il "ritorno di fiamma" dei due coinquilini. Infine, c'è chi si è detto deluso perché voleva vedere Antonella vicina ad Antonino Spinalbese.