Giovedì 22 settembre, su Canale 5, è stata trasmessa la seconda puntata del GFVip 7. Durante la diretta, c'è stato un botta e risposta al vetriolo tra Pamela Prati e Antonella Fiordelisi. Tutto è iniziato dalla influencer che ha sostenuto che di proposito la showgirl si sarebbe seduta davanti a lei oscurandola. Incalzata da Signorini, non si è fatta attendere la replica dell'ex primadonna del Bagaglino.

Le insinuazioni di Antonella

Fin dall'inizio del Reality Show, Antonella Fiordelisi ha dimostrato di non nutrire simpatia nei confronti di Pamela Prati.

In settimana, l'ex sportiva ha accusato la showgirl di essersi sottratta al gioco "obbligo e verità" per non rispondere alle domande sul "caso Caltagirone". Durante la seconda puntata del GFVip 7, Antonella ha continuato a mostrare il suo astio verso Prati. Incalzata da Signorini, la influencer ha preso parola e ha spiegato perché ce l'ha così tanto con la coinquilina: "Per me finge". A detta di Fiordelisi, Pamela nei primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà spesso stava in disparte salvo poi iniziare ad interagire con i "vipponi". Secondo Antonella, Prati avrebbe messo in atto una strategia.

Ma non solo, Fiordelisi ha insinuato che prima della diretta Pamela si sia seduta davanti a lei oscurandola alla telecamera.

La stoccata della showgirl

Dopo aver fatto parlare Antonella Fiordelisi, Signorini ha chiesto a Pamela Prati di fornire la sua versione dei fatti.

In merito al presunto oscuramento, la showgirl ha lanciato una bordata alla coinquilina campana: "Amore, non è colpa mia se sei trasparente". Di fronte alla stoccata di Pamela, il conduttore del GFVip 7 si è lasciato scappare una risata.

A tal proposito Signorini ha chiuso l'argomento assegnando un punto virtuale nel botta e risposta tra Fiordelisi e Prati.

Su Twitter, moltissimi telespettatori hanno commentato il faccia a faccia. La maggior parte degli utenti si è schierata dalla parte di Prati, sostenendo che Fiordelisi abbia attaccato gratuitamente la coinquilina.

Cristina e Patrizia si schierano con Pamela

Durante la discussione tra Pamela e Antonella, Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti sono intervenute. Entrambe le concorrenti del GFVip 7 hanno spezzato una lancia a favore di Prati. In particolare, Rossetti ha sostenuto che una persona non deve per forza raccontare i fatti della sua vita privata. Cristina ha sostenuto che Fiordelisi sia entrata con l'intento di prendere di mira la concorrente sarda.

Secondo Charli Gnocchi, la influencer dovrebbe ricordarsi che si rivolge ad una signora: "A volte non hai sensibilità". Luca Salatino invece, ha insinuato che Antonella abbia iniziato a fare un teatrino solo perché i "vipponi" erano in diretta.