Nella casa del Grande Fratello Vip continuano gli eventi e le figuracce da parte di alcuni concorrenti. Dopo la diretta saltata per un problema tecnico per più di 4 ore, la denuncia da parte del Codacons e il ritiro di Sara, avvenuto nella giornata di ieri, 5 ottobre, nella notte anche Wilma Goich si è resa protagonista di un'ennesima figuraccia, non passata inosservata dal pubblico dei social.

Wilma copre il microfono durante la notte

Wilma Goich è uno dei personaggi over di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip e sembra continuare a prendere scivoloni.

Dopo la vicenda di Marco Bellavia, nella notte Wilma si è tappata il microfono per programmare le nomination insieme a Carolina Marconi e Patrizia Rossetti. La donna, rivolgendosi alle sue inquiline e mettendo la mano sul microfono, per coprire quest’ultimo, ha rivelato: “Per domani dobbiamo metterci d’accordo sulle nomination da fare… Tappate anche voi il microfono e accordiamoci per equilibrare”. In questo modo la concorrente del GFVip ha infranto due regolamenti: il primo è quello di coprire il microfono, mentre il secondo è quello che vieta di mettersi d’accordo su chi nominare. Il popolo del web dinanzi a questo gesto si è subito indignato, reputando infantile il comportamento della cantante, la quale è stata accusata di fare strategia.

Non resta che aspettare la puntata di giovedì 6 ottobre per vedere se il Grande Fratello prenderà o meno provvedimenti per Wilma.

Sara Manfuso si è ritirata dalla casa, svelati i motivi

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 3 ottobre 2022, Sara Manfuso, a seguito del ritiro di Marco Bellavia, aveva annunciato di volersi ritirare dalla casa, in quanto non si sentiva più a suo agio e si sentiva pentita da quanto accaduto con Marco.

Dopo la puntata di lunedì Sara aveva dichiarato di non riuscire a stare in casa e che, anche se non si sono resi conto della gravità della situazione con Bellavia, hanno comunque compiuto tutti quanti un brutto gesto, che va contro i suoi valori e la sua carriera. Dopo il ripristino della diretta, Sara è uscita dalla casa dicendo: “Ragazze io sono tranquilla, ho comunicato i miei motivi e sono contenta così… Dopo quello che è successo però non riesco a stare in questa casa e con questo stato d’animo”.

La donna ha poi aggiunto che una volta tornata a casa sua avrebbe contattato Marco e che continuerà a seguire le vicende dei suoi ex inquilini da casa. Non sappiamo se nella puntata in onda stasera 6 ottobre, Sara sarà in studio o meno.