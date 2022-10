Continuano a far discutere i comportamenti di alcuni concorrenti nella casa del GF Vip. Dopo la strigliata di Alfonso Signorini sul "caso Bellavia", qualche vippone si è lasciato andare ad altre riflessioni non proprio consone con lo spirito del programma, come Wilma che ha cercato di accordarsi con due compagne d'avventura sulle nomination da fare il 6 ottobre. La cantante, inoltre, si è coperta il microfono contravvenendo ad un'altra regola del reality-show.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Wilma Goich non convince gran parte degli spettatori, soprattutto perché in tanti pensano che anche lei sarebbe dovuta finire a rischio eliminazione per le cose che ha detto contro Marco Bellavia.

Nelle scorse ore, poi, la cantante ha dato ai suoi "detrattori" un altro motivo per non fidarsi di lei, in quanto ha cercato di mettersi d'accordo con alcune coinquiline sui nomi da fare nel corso della puntata del 6 ottobre.

Come riportano alcuni siti di Gossip in queste ore, la vippona è stata sorpresa dalle telecamere mentre parlava a voce bassa con Carolina e Patrizia: per comunicare con le compagne d'avventura, la donna si è coperta il microfono, andando contro ad una delle regole più ferree del GF Vip.

I fan hanno notato l'insolito gesto di Wilma e l'hanno rimarcato con commenti social che sono una via di mezzo tra la critica e la bonaria presa in giro al fatto che Goich pensava seriamente di non essere ascoltata in quel momento.

Il parere degli spettatori del GF Vip

"Per domani dobbiamo metterci d'accordo sulle nomination da fare, facciamolo anche per equilibrare", ha detto Wilma a Carolina e a Patrizia prima di suggerire ad entrambe di tapparsi i microfoni per non essere sentite dagli altri ma anche da chi era davanti alla tv in quel momento.

Rossetti e Marconi si sono dette favorevoli all'accordo proposto da Goich, quindi ora i telespettatori sono curiosi di scoprire se nel corso della puntata del GF Vip del 6 ottobre le tre voteranno la stessa persona oppure se il tentativo di fare gruppo contro un unico concorrente è saltato all'ultimo momento.

Chi ha assistito alla scena in cui la cantante si copriva il microfono con la mano andando contro alle regole della trasmissione, ha commentato il tutto sui social network con parole spesso ironiche e canzonatorie.

Attesa per la nuova diretta del GF Vip

"Wilma fa una strategia per le nomination convinta che nessuno possa sentirla e invece la stiamo sentendo tutti", ha scritto una fan su Twitter raccogliendo parecchi consensi.

Il pensiero comune è stato quello di prendere un po' in giro Goich che pensava di eludere i microfoni per mettersi d'accordo con Patrizia e Carolina, cosa assolutamente vietata dal regolamento del GF Vip.

"Lei è proprio come i bambini che giocano a nascondino, si mettono dietro agli alberi e pensano di non essere scoperti", "Che tenerezza, era proprio sicura di farla franca", "Anche questa gliela faranno passare?", "Inutile che si mette d'accordo, tanto alla prima occasione la faremo uscire", questi sono i pungenti pareri che gli spettatori del reality Mediaset hanno espresso sul web su questa vicenda piuttosto comica.

Giovedì 6 ottobre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e si scoprirà se Wilma ha davvero messo in atto una strategia per canalizzare i voti di almeno tre persone verso un concorrente che vorrebbe fuori dal gioco.

Gli autori, però, potrebbero rovinare i piani della cantante limitando le nomination (donne contro donne, voti solo per i non immuni ecc..), ma non è escluso che Signorini rimproveri chi ha cercato di accordarsi sottobanco violando le regole.