Proseguono spediti gli appuntamenti con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Nelle puntate attualmente in onda, a tenere banco è l'impegno di Stefania affinché la madre possa tornare a essere libera. La giovane Colombo, infatti, non si darà pace per quanto accaduto a Gloria. Stefania ha scritto un libro proprio sul drammatico destino di Moreau. La promozione del suo libro sembra essere un successo, dato che anche la Rai è stata attirata dalla questione e ha deciso di intervistare Stefania proprio al Paradiso delle signore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 7 ottobre: Stefania parla con Gloria

Per Stefania affrontare la lontananza da Gloria non è facile. La ragazza ha sempre creduto che la sua vera madre fosse morta. Dopo un primo trambusto, causato dalla scoperta che in realtà sua mamma le è sempre stata vicina a sua insaputa, Stefania è stata felice di poter finalmente riuscire a recuperare il rapporto con Gloria. Un sogno interrotto quasi subito, visto l'arresto della Moreau. Nel corso dell'appuntamento de Il Paradiso delle signore del 7 ottobre, i telespettatori avranno modo di vedere a una Stefania molto triste.

Dall'altro lato, però, Colombo informerà l'ex capo commessa di quanto sta facendo per aiutarla.

La figlia di Ezio crederà che far conoscere la storia della madre, possa aiutarla a farla uscire dal carcere. In atelier ci saranno alcuni problemi riguardo la ricerca di una stoffa particolare richiesta da Flora.

Spoiler Il paradiso, puntata 7 ottobre: Matilde risolve una problematica , ma non vuole che si sappia

L'intervento di Matilde riuscirà a salvare Il Paradiso da una seria problematica che avrebbe potuto intaccare la nuova collezione.

Frigerio, però, non vorrà che si sappia nulla a riguardo. A essere a conoscenza della buona azione della cognata sarà proprio Marco. Il nipote di Adelaide non riuscirà a mantenere il segreto e parlerà di quanto accaduto con Conti. Il direttore, che in passato è rimasto deluso da Matilde per essersi alleata con la Contessa, rimarrà questa volta colpito.

Purtroppo per Marcello l'incontro tra Adelaide e Fumagalli non andrà nel migliore dei modi. Di Sant'Erasmo però continuerà a voler aiutare il ragazzo e lo inviterà a casa sua. Adelaide riuscirà a ottenere per Marcello un incarico importante. Veronica continua ad attendere con ansia l'annullamento delle nozze tra Ezio e Gloria, così da poter convolare finalmente all'altare con il suo amato. Nel frattempo una bella notizia raggiungerà Stefania. Attraverso un telegramma, la giovane Colombo scoprirà che la madre è stata scarcerata.