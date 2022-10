Terminata la puntata del GFVip7, in onda lunedì 17 ottobre su Canale 5, Attilio Romita si è sfogato. Nel dettaglio, il giornalista ha criticato il meccanismo delle "immunità". Parlando con Charlie Gnocchi, il giornalista ha sostenuto che Charlie abbia messo in atto una strategia per ottenere sempre l'immunità dai suoi compagni d'avventura o dalle opinioniste Berti-Bruganelli.

La critica a Gnocchi

Prima di dormire, l'ex mezzobusto del TG1 ha avuto un confronto con Charlie Gnocchi. Secondo Attilio, il coinquilino se non avesse ricevuto l'immunità per due settimane consecutive sarebbe già stato eliminato dal televoto.

A tal proposito, Attilio si è complimentato con la strategia messa in atto da Gnocchi: "Sei stato bravo e hai tessuto una rete di relazioni". Secondo Romita, Charlie sarebbe riuscito ad entrare nelle simpatie dei suoi compagni d'avventura del GFVip7 e delle opinioniste. A quel punto Charlie Gnocchi ha cercato di spiegare al coinquilino di essere finito al televoto anche lui, ma Romita lo ha prontamente interrotto: "Tu hai fatto c... e ti hanno dato l'immunità. Io non ho fatto c... e mi mettono in nomination. Qual è la logica?" Charlie Gnocchi sono due settimane che finisce tra i preferiti grazie alle opinioniste: la scorsa settimana lo ha "premiato" Bruganelli, questa volta Berti.

Attilio: "Charlie, se non ti avessero messo in immunità saresti già fuori da qua, sei stato bravo a tessere una rete di relazioni utili ed efficaci, se fai una cacata ti mettono in immunità e sei apposto" #gfvip pic.twitter.com/SjqOuqi1zw — 赤 Red Bengala (@RedBengala) October 18, 2022

I preferiti della settimana decisi dai "vipponi" sono: Wilma Goich, Luca Salatino, Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi.

Nikita Pelizon ha ottenuto l'immunità grazie al televoto, risultando la più votata tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Orietta Berti ha deciso di assegnare l'immunità a Charlie Gnocchi mentre Sonia Bruganelli ha optato per Edoardo Donnamaria.

Lo sfogo del concorrente

Attilio Romita non ha gradito di essere finito al televoto con una motivazione banale.

Senza nomire Patrizia Rossetti, il diretto interessato ha sbottato nel post-puntata: "Sono infastidito dalla stupidità delle persone". Parlando con Antonella Fiordelisi, l'ex mezzobusto del Tg1 ha messo in dubbio il modo in cui vengono nominati i preferiti della settimana: "Appena vedono che uno sta a rischio, ti danno l'immunità".

In effetti, Attilio Romita è stato più volte nomination con motivazioni superficiali: Patrizia l'ha nominato per il rumore delle ciabatte, Elenoire Ferruzzi perché Attilio non si sarebbe ricordato di un loro incontro del passato ad un evento milanese mentre Wilma Goich ha fatto il nome del giornalista perché si vestirebbe male. Sui social alcuni telespettatori hanno spezzato una lancia a favore di Romita. Un utente ha sostenuto che i "vipponi" temono Attilio, in quanto lo riterrerebbe un concorrente in lizza per la vittoria.