Il Paradiso delle signore 7 prosegue con nuovi appuntamenti su Rai 1 e le anticipazioni di giovedì 27 ottobre annunciano una puntata ricca di colpi di scena. Marcello vorrà vederci chiaro e si recherà al paese di Anna per capire se la donna abbia mentito. I riflettori saranno puntati anche su Veronica che sarà aggredita da alcune bigotte e la situazione per Colombo si farà insostenibile. Infinte, Umberto continuerà con il suo piano per far assumere Maria dai Foppa, ma Adelaide e Matilde si insospettiranno.

La bugia di Anna verrà a galla: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 27 ottobre raccontano che dopo aver saputo che Armando ha intravisto la signora Caterina, Marcello vorrà andare a fondo alla questione. Il giovane Barbieri si recherà a Reggiolo con Ferraris, il paese di Anna, per capire se la donna ha mentito a suo marito. I due amici scopriranno che Caterina non si trova in America e sapranno anche che Anna ha intenzione di tornare a Milano l'indomani. Nonostante tutto, Marcello e Armando penseranno di non rivelare nulla a Salvatore e lasciare che i coniugi risolvano da soli i loro problemi. Anna ha mentito a suo marito dicendogli di dover andare in America con sua madre che necessitava di un'operazione, ma non è ancora chiaro il motivo di una bugia così importante.

Maria riceverà una proposta di lavoro: anticipazioni puntata di giovedì 27 ottobre

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 27 ottobre sarà ricca di novità per i protagonisti del grande magazzino di Vittorio. Umberto continuerà a muovere le sue padine affinché i Foppa assumano Maria: in questo modo la ragazza lascerebbe Flora libera di continuare la sua carriera al Paradiso delle signore senza ostacoli.

La nuova proposta di lavoro per Maria, tuttavia, non passerà inosservata agli occhi di Matilde e Adelaide che inizieranno a nutrire dei sospetti. Alla due donne, infatti, sembrerà alquanto strano l'arrivo di questa nuova opportunità e vorranno capirne di più.

Gloria e le veneri proteggeranno Gemma dai giornalisti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 27 ottobre rivelano che ci sarà ampio spazio anche per la famiglia Colombo.

Vista la situazione, Gloria si sentirà in dovere di proteggere Gemma e chiederà alle commesse di aiutarla a tenere lontani i giornalisti dalla ragazza. Nel frattempo, però, Veronica passerà dei brutti momenti a causa di alcune bigotte che la accuseranno di essere la concubina di Ezio e la aggrediranno. Per i Colombo la situazione si farà sempre più insostenibile e bisognerà trovare al più presto una soluzione.