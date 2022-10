Nuovo appuntamento con le novità su Una vita, la popolare soap opera scritta dalla penna di Aurora Guerra arrivata alla sua sesta e ultima stagione sui teleschermi di Canale 5. Le trame delle puntate finali che arrivano dalla Spagna raccontano che Guillermo Sacristan apparirà decisamente preoccupato per il futuro della sua relazione quando Azucena Rubio prenderà una decisione inaspettata.

Una vita, anticipazioni: Azucena decisa a sfondare nel mondo della danza classica

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in tv rivelano che una scelta della dolce Azucena (Judith Fernandez) turberà non poco Guillermo (Julio Pena) .

Tutto inizierà quando quest'ultimo convincerà la giovane a partecipare ad un'audizione nel teatro della città visto il suo talento nella danza classica dopo che il loro fidanzamento verrà accettato da Pascual e Hortensia. Purtroppo la prima prova verrà manipolata dal padre dell'ex pretendente di Rubio. Pertanto, il giovane Sacristan indagherà subito a tal proposito, tanto che con l'aiuto di suo padre farà in modo che la fidanzata possa avere una seconda chance. Ma anche in questo caso non tutto andrà per il verso giusto.

Rubio vuole fare un'audizione presso l'accademia di ballo parigina

Nelle puntate Spagna di Una vita, Azucena cadrà rovinosamente a terra nel corso della seconda esibizione. Neanche a dirlo, la giovane rimarrà molto delusa e per questo confiderà a Casilda Escolano e Guillermo di aver intenzione di percorrere un'altra strada per raggiungere il successo.

Il figlio di Pascual (Octavi Pujades), a questo punto, spingerà la fidanzata a credere nel suo sogno di solcare i palcoscenici di tutto il mondo. Ma ecco, che Sacristan se ne pentirà subito quando scoprirà che la Rubio ha intenzione di fare un'audizione presso l'accademia di ballo parigina.

Guillermo preoccupato per la distanza tra Francia e Spagna

Guillermo non apparirà molto entusiasta dell'intenzione della fidanzata di raggiungere la capitale francese per provare ad entrare in una delle accademie più importali di ballo. Il ragazzo, infatti, temerà che la distanza tra la Francia e la Spagna possa compromettere irreversibilmente il suo fidanzamento con Azucena.

Ma il giovane Sacristan confiderà alla figlia di Hortensia (Amaia Lizzarralde) di avere tante preoccupazioni oppure la lascerà partire ed inseguire il suo sogno lontano da lui ed Acacias 38?

In attesa di sapere come evolverà questa story-line, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al sabato dalle ore 14:10 su Canale 5 oppure in diretta streaming sul servizio gratuito 'Mediaset Play Infinity''.