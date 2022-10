Durante la serata di sabato 15 ottobre, al GFVip 7 Luca Salatinoù ha perso le staffe in presenza di alcuni suoi coinquilini, tanto da andare vicino a pronunciare una bestemmia, ma fermandosi comunque in tempo.

A calmare il coinquilino ci hanno pensato poi Charlie Gnocchi, Daniele Dal Moro e George Ciupilan, i quali hanno esortato lo chef romano ad andarci piano con le parole, anche per non rischiare delle conseguenze regolamentari.

L'episodio 'incriminato'

Nella giornata di sabato, i partecipanti al GF Vip hanno festeggiato il compleanno di Wilma Goich.

Dal momento che gli autori hanno organizzato una festa a tema su "Roma", Luca Salatino si è offerto di cucinare. Poco prima della cena, il concorrente romano ha perso le staffe. Non è chiaro chi abbia fatto arrabbiare Salatino, ma in un video presente su Twitter si sente: "Oh aspetta un attimo, stiamo mangiando". In preda a uno scatto di rabbia, poi, Luca Salatino si è ritrovato vicino a pronunciare una bestemmia.

In soccorso a Luca Salatino sono prontamente intervenuti Charlie Gnocchi e George Ciupilan: entrambi i concorrenti hanno chiesto al coinquilino di stare calmo.

Gnocchi ha detto: "Luca, occhio perché poi ti scappano anche delle cose, calmati". Ciupilan ha messo in guardia l'ex tronista di Uomini e Donne: "Non esagerare, Luca". Daniele Dal Moro invece ha abbracciato il coinquilino.

Da regolamento i concorrenti hanno il divieto di pronunciare parole blasfeme e - qualora lo dovessero fare, rischierebbero la squalifica - ma in questo caso Salatino si è salvato giusto in tempo, evitando di completare la frase, quindi la produzione del reality non dovrebbe prendere alcun provvedimento nei suoi confronti.

Lo sfogo di Luca Salatino

Luca Salatino in queste ore sta mostrando segni di insofferenza nei confronti di alcuni altri coinquilini del GF VIP.

Durante la serata di sabato, mentre alcuni suoi compagni d'avventura stavano festeggiando il compleanno di Wilma Goich, Salatino si è sfogato con Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta.

Lo chef ha spiegato di passare tutto il giorno ai fornelli ma poi nel momento in cui ci si ritrova a tavola ognuno pensa a sé stesso: "E' una questione di rispetto". Dopo aver ascoltato lo sfogo del coinquilino, sia Cristina che Elenoire hanno invitato Luca a non cucinare più per tutti i concorrenti, poiché essere uno chef di professione non significa dover necessariamente cucinare anche nel reality.