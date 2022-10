Si è appena concluso il quinto speciale di Amici, quello durante il quale è stato spiegato il meccanismo del "banco del pubblico". Asia, eliminata da Raimondo Todaro, ha la possibilità di rimanere nella scuola diventando !allieva della gente a casa": se il televoto che è stato aperto il 16 ottobre avrà esito positivo, la ballerina riotterrà la maglia da titolare ma dovrà difenderla da tutti gli altri che rischiano il posto.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La quinta puntata di Amici 22 è cominciata con l'argomento più atteso: la decisione di Todaro su Asia.

La ragazza si è esibita due volte e lo stesso ha fatto Claudia, dopodiché il professore ha scelto di tenere la sfidante e di eliminare la titolare. Prima che la ballerina lasciasse lo studio, però, Maria De Filippi ha fatto entrare una scatola che conteneva un cartoncino con su scritto "banco del pubblico".

La presentatrice ha spiegato che quest'anno gli allievi che saranno sostituiti oppure eliminati dagli insegnanti, potranno restare nella scuola grazie ai telespettatori. Il nuovo meccanismo, infatti, prevede che il talento che viene mandato via dal corpo docenti può partecipare al programma diventando alunno della gente a casa: in questo caso, Asia ha l'opportunità di salvarsi da esclusione certa grazie a un televoto che è stato aperto proprio nel corso dello speciale di domenica 16 ottobre.

Attesa per il verdetto sulla ballerina di Amici

I telespettatori, dunque, da oggi al primo pomeriggio di martedì 18 ottobre potranno partecipare al televoto decisivo per il futuro di Asia nella scuola di Amici. Se la maggioranza dei voti che arriveranno saranno quelli per il "sì" (ai fan è stato chiesto se la ballerina merita di rimanere in gioco nonostante la sostituzione di Todaro), l'allieva riprenderà la maglia da titolare e sarà seguita da due nuovi tutor, i professionisti Elena D'Amario e Francesco Porcelluzzi.

Il verdetto dovrebbe essere svelato nel corso della registrazione della sesta puntata, prevista per mercoledì prossimo (e poi trasmessa su Canale 5 domenica 23). La ragazza si è detta contentissima dell'opportunità che le è stata data (non è ancora rientrata nel cast perché il televoto è aperto), ma anche per il fatto che Claudia è diventata una titolare e ha preso il suo posto nella squadra capitanata da Raimondo.

Tutti gli esclusi di Amici verso una seconda chance

Qualora i telespettatori assegnassero il "banco del pubblico" ad Asia, quest'ultima non potrà dormire sonni tranquilli. La conduttrice di Amici, infatti, ha spiegato alla ragazza e a tutta la classe che l'opportunità di restare in gioco sarà data a tutti coloro che d'ora in avanti saranno sostituiti oppure eliminati dai professori (esattamente come è accaduto a Bigolin). Il titolare di questo speciale banco, dunque, quasi ogni settimana dovrà affrontare un televoto per capire se può proseguire l'avventura oppure se la gente a casa gli preferisce un altro talento, di canto o ballo che sia.

Per quanto riguarda gli alunni che sono finiti a rischio durante la quinta puntata, i loro esami avverranno nel corso della settimane e a porte chiuse: Gianmarco dovrà riconfermarsi esibendosi davanti ad Alessandra Celentano, Wax e Piccolo G dovranno convincere rispettivamente Arisa e Rudy Zerbi.

Anche Rita è in bilico perché la maestra di danza classica le ha dato un ultimatum: se non migliorerà nell'espressività, sarà la stessa insegnante a rinunciare all'allieva che ha scelto a metà settembre tra tanti candidati. La giovane è al centro dell'attenzione anche per la storia d'amore che ha iniziato con Niveo: i due sono stati sorpresi mentre si scambiavano dolci baci in casetta.