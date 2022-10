Giovedì 20 ottobre è andata in onda su canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli nei panni di opinioniste. Al centro della puntata vi è stato ancora una volta la vicenda di Marco Bellavia, tornato in studio dopo alcune vicende di bullismo che l'hanno visto coinvolto. Tuttavia, dopo la puntata, tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi sono volate delle brutte parole che ha costretto la regia a censurare i due concorrenti.

Scoppia la lite tra Perez e Charlie

Nella notte, nella casa del Grande Fratello Vip ,si è consumato l’ennesimo litigio. Questa volta Amaurys Perez ha perso le staffe contro Charlie Gnocchi. A quanto si evince il nuotatore non ha preso bene alcune frasi di Gnocchi e ha esordito contro il comico dicendo: “Tu parli solo di cavolate Charlie! Mi hai rotto e non ti avvicinare!”. Le telecamere del Grande Fratello, hanno immediatamente spostato l’inquadratura per non far vedere questo litigio. Uscito poi in giardino, il nuotatore si è confidato con Nikita Pelizon, dicendole che si è sentito ferito da Charlie, in quanto ha toccato un argomento a lui delicato. Amaurys ha poi aggiunto dicendo: “Io difendo i miei principi e Charlie non deve venire a parlarmi.

Io so bene chi sono e non me ne frega se sono al Grande Fratello, io non so recitare”. Successivamente il comico è stato chiamato in confessionale e Perez si è rivolto a lui dicendo: “Ecco, ora vai a sfogarti in confessionale, falso che non sei altro”. Ad ogni modo non siamo ancora a conoscenza della miccia che ha provocato questa reazione ad Amaurys, ma a quanto si evince, a provocare è stato Gnocchi.

Tra i due al momento non sembra esserci la volontà di avere un chiarimento.

Ascolti tv Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 20 ottobre, ha visto al centro della puntata il caso di Bellavia, l'eliminazione di Cristina Quaranta, le nuove nomination e tanti scontri e confronti tra i vipponi.Il reality di Alfonso Signorini ha totalizzato 2.391.000 telespettatori, con uno share pari al 19.3%.

A trionfare la sfida degli ascolti è stata però la nuova fiction dal titolo "Vincenzo Malinconico - Un avvocato d'insuccesso", in onda su Rai 1. La nuova serie ha totalizzato 4.132.000 spettatori, con uno share al 23%. La prossima puntata del Reality show andrà in onda lunedì 24 ottobre e in nomination sono finiti Amaurys, Attilio, Carolina, Edoardo e Giaele. Durante la puntata di lunedì non sarà eliminato nessuno, ma il vip meno votato andrà di diritto alla prossima nomination ed eventualmente eliminato nella prossima puntata.