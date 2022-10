Notte di tensione nella casa del GF Vip. Dopo la puntata in diretta di giovedì 20 ottobre, gli animi si sono scaldati nell'appartamento più spiato d'Italia. A tal proposito, Amaurys Pérez e Charlie Gnocchi hanno avuto una lite furibonda e la regia ha censurato il video, ma non l'audio. L'allenatore di pallanuoto ha sbottato, gridando contro il gieffino, usando parolacce e alcuni coinquilini della casa di Cinecittà hanno tentato di calmare il concorrente.

GF Vip: Amaurys urla contro Charlie dopo la puntata

I rapporti fra Amaurys e Charlie si sono deteriorati nelle ultime ore.

I due coinquilini del Grande Fratello Vip hanno avuto una lite furibonda, dopo la puntata del reality show del 20 ottobre. Nella notte del 21 ottobre, Peréz ha urlato contro Gnocchi e la regia è stata costretta a censurare il video, ma non l'audio. Sui social, alcuni utenti si sono lamentati della scelta della produzione di non fare vedere le immagini dello scontro fra i due concorrenti della trasmissione diretta da Alfonso Signorini. L'allenatore di pallanuoto ha gridato contro lo speaker radiofonico, talmente forte, che alcuni gieffini, fra i quali Antonino Spinalbese e Luca Salatino, che erano in giardino, sono stati costretti a correre in casa, per vedere cosa stesse accadendo.

GF Vip: Charlie e Amaurys ai ferri corti

In particolar modo, Amaurys ha inveito contro Charlie Gnocchi, gridando parolacce: ''Ti mando a quel paese, tu la devi smettere, mi sono rotto di te''. Nel frattempo, Peréz ha anche accusato il concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip di fare il tuttologo. Inoltre, il pallanuotista cubano ha chiesto anche al coinquilino della casa più spiata d'Italia di non avvicinarsi a lui.

A quel punto, Charlie ha affermato: ''Ma stiamo scherzando, non si può più parlare nella vita?''.

GF Vip: la regia censura il video della lite furibonda fra Amaurys e Charlie

La lite furibonda, avvenuta nella notte di venerdì 21 ottobre, è stata talmente accesa, che la regia è stata costretta a censurare il video, ma non l'audio.

I telespettatori, pertanto, sono riusciti a sentire le urla dei coinquilini della casa di Cinecittà, ma non hanno potuto vedere le immagini. Sui social, alcuni utenti hanno giudicato negativamente la scelta della produzione, non ritenendo possibile il fatto di non avere potuto assistere al filmato dei gieffini, mentre discutevano. Dopo che Luca Salatino e Antonino sono rientrati in casa, infatti, le telecamere hanno inquadrato un uccellino, ironizzando sulla scena trasmessa in streaming. Al momento, non è ancora chiaro quale sia stata la miccia che abbia scatenato la furia di Amaurys, nei confronti di Charlie.