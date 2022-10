Continua su Canale 5 la programmazione della soap Beautiful, in onda dal lunedì al sabato alle 13:40. Le anticipazioni dal 24 al 29 ottobre riportano che Finnegan si lascerà convincere da Jack a far entrare Sheila in casa per abbracciare il nipote Hayes.

All'improvviso, però, Steffy rientrerà a casa e caccerà in malo modo Carter, ribadendole che non deve farsi più vedere. Intanto Ridge e Brooke saranno convinti che Quinn abbia manipolato Eric, il quale ha deciso di annullare le pratiche per il divorzio.

Quinn rassicura Eric

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 24 al 29 ottobre, Eric con rammarico dirà a Quinn che la notte precedente l'ha allontanata perché è impotente.

La donna lo rassicurerà, evitando che Forrester possa sentirsi in colpa per quanto accaduto. La coppia deciderà poi di non nascondersi più a vicenda eventuali problemi relativi alla vita coniugale.

Jack, dopo aver incontrato Sheila, sarà piuttosto preoccupato perché consapevole del fatto che se Carter entrasse nella vita del figlio e di Steffy potrebbe causare loro diversi problemi.

Sheila si presenta a casa di Finnegan

Carter spiegherà a Brooke e Ridge perché Eric ha cambiato idea e ha deciso di non chiedere più il divorzio da Quinn.

Forrester e Logan penseranno che Fuller possa avere in qualche modo manipolato l'uomo e si rivolgeranno nuovamente a Walton per chiedergli se è realmente innamorato di Quinn.

Carter, rimanendo sul vago, si limiterà a rispondere che l'unica cosa che conta è la felicità di Eric e Quinn.

Intanto Jack incontrerà Finnegan e gli dirà che, a suo parere, è giusto che Sheila veda suo nipote. Finn però non avrà intenzione di tradire la promessa fatta a Steffy. Tra padre e figlio la tensione salirà quando, all'improvviso, Sheila suonerà alla porta.

Steffy e Hope, nel frattempo, saranno in procinto di partire per San Francisco. Il volo però verrà cancellato a causa del maltempo. A questo punto, Forrester sentirà istintivamente la necessità di tornare a casa. Proprio in quegli istanti, Finnegan si lascerà convincere da Jack e Sheila a lasciare che la donna possa tenere in braccio Hayes.

Steffy rimprovera il marito per non aver seguito i suoi consigli

Steffy rientrerà a casa e si arrabbierà quando vedrà Sheila tenere fra le braccia Hayes. Forrester strapperà via il bambino dalle braccia di Carter, quindi la prenderà a schiaffi e la insulterà, ricordandole tutte le malefatte che ha compiuto contro la sua famiglia.

Subito dopo Forrester rimprovererà il marito, reo di non aver rispettato la promessa che le aveva fatto e sentendosi tradita da lui.

Ridge e Brooke manifesteranno ad Eric i loro dubbi sulla decisione di annullare le pratiche del divorzio, ma lui non vorrà sentire alcuna ragione e ribadirà di voler ancora Quinn accanto a sé. Nel frattempo, Hope e Liam approfitteranno dell'assenza dei bambini in casa per concedersi un momento di intimità.

Infine Steffy inviterà Sheila con tono minaccioso a lasciare subito la città. Carter e Jack litigheranno perché la donna, venendo meno ai patti, non avrà intenzione di andarsene.