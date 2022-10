L'orientamento di Edoardo Donnamaria, è ancora al centro delle discussioni di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese, per esempio, si è confrontato con Alberto e ha ammesso che fino a poco tempo fa ha pensato che al romano interessassero gli uomini, sia per il suo modo di comportarsi con De Pisis che per alcuni particolari look che ha sfoggiato nella casa. Il ragazzo, intanto, continua la storia d'amore con Antonella e non si cura delle scenate di gelosia che gli fa ogni tanto il biondo coinquilino.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Il rapporto tra Antonino ed Edoardo si è incrinato una decina di giorni fa, quando Antonella ha deciso di far ingelosire il "fidanzato" flirtando per finta con Spinalbese.

La situazione tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip però è precipitata quando l'ex di Belen ha chiesto il video di una spallata che Donnamaria gli avrebbe dato in magazzino. Visto che queste immagini non sono mai state mostrate (Alfonso Signorini si è giustificato sostenendo che le telecamere della casa non riprenderebbero sempre tutto), il ligure ha scelto di allontanarsi dal coinquilino in modo drastico, rifiutando anche un riavvicinamento qualche giorno fa.

A supportare il parrucchiere in questa situazione, è Alberto, che dimostra di avercela un po' con il romano da quando fa coppia fissa con Fiordelisi.

Il dialogo che divide i fan del Grande Fratello Vip

L'altra sera, Alberto e Antonino si sono ritrovati a parlare e uno degli argomenti che hanno toccato è proprio il comportamento a volte un po' ambiguo di Edoardo.

Spinalbese, infatti, ha fatto sapere che fino a poco tempo fa era certo che Donnamaria fosse attratto da persone del suo stesso sesso, quindi si è stupito quando l'ha visto avvicinarsi ad Antonella.

"All'inizio si è presentato con le ciabattine rosa, il jeans aderente, la maglietta attillata e stava sempre con te", ha esordito il ligure nel discorso che ha fatto a De Pisis alcune ore fa.

Anche se ha precisato più volte che l'orientamento sessuale di qualcuno non dipende da come si veste, l'ex di Belen ha ammesso: "Per certi atteggiamenti, per come ti si buttava sopra ho pensato che gli piacessero gli uomini".

"Non solo per le ciabatte rosa, ma per una serie di cose tutte insieme. Ha avuto dei comportamenti particolari. Ti baciava, ti massaggiava, ti accarezzava", ha detto ancora il protagonista del Grande Fratello Vip 7.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

Antonino ha anche aggiunto che Edoardo avrebbe cambiato atteggiamento rispetto ai primi giorni nella casa, come se avesse mostrato due persone diverse in questo mese di reclusione tra le mura del Grande Fratello Vip.

Queste parole, unite a tante altre che Spinalbese ha detto sul coinquilino da quando hanno discusso, sembrano confermare un astio che fatica a placarsi, una mal sopportazione che pare sia nata nel momento in cui Donnamaria ha nominato il ligure quando il loro rapporto era ancora di forte amicizia.

Oggi, lunedì 24 ottobre, andrà in onda l'undicesima puntata del reality Mediaset e quasi sicuramente i due vipponi saranno al centro di alcune dinamiche, quelle che riguardano anche Antonella e Ginevra.

Da giorni, infatti, la squalificata Lamborghini si punzecchia a distanza con Fiordelisi: giovedì scorso, le ragazze hanno avuto un confronto piuttosto acceso e Antonino era uno dei motivi per i quali si sono allontanate improvvisamente.

Nella diretta di stasera, inoltre, non è prevista un'eliminazione: il concorrente che riceverà maggiori preferenze tra quelli al televoto, diventerà il preferito e sarà immune dalle nuove nomination.