Secondo le anticipazioni sulle puntate di Beautiful in onda dal 31 ottobre al 5 novembre, Steffy e Finn saranno sempre più in difficoltà a causa di Sheila. La figlia di Ridge allontanerà il marito e prenderà tempo prima di depositare il certificato di matrimonio in tribunale. Una scelta che sconvolgerà il giovane medico. Sheila, nel mentre, comincerà a essere particolarmente insofferente verso Steffy, e mediterà vendetta nei confronti della nuota: sarà decisa a volerla fuori dalla sua vita.

Steffy furiosa con Finn lo allontana da casa: anticipazioni Beautiful

In Beautiful il ritorno di Sheila ha sconvolto l'intera famiglia Forrester, in particolare Steffy. La donna non prenderà affatto bene il fatto che Finn abbia permesso a Sheila di entrare in casa sua e prendere in braccio Hayes. Per questo si infurierà con il marito. La situazione tra i neo sposini sarà alquanto complicata. Steffy si sentirà tradita da Finn, tanto da non riuscire a guardarlo più negli occhi. Tutto perché il medico ha dato retta al padre Jack e ha fatto entrare in casa Sheila. Steffy prenderà una decisione drastica e costringerà Finn a dormire nella stanza degli ospiti.

Steffy non deposita il certificato di nozze: trame al 5 novembre

Nel corso delle puntate in onda sino al 5 novembre, Finn verrà raggiunto da Paris. La ragazza vorrà stargli vicino e si intuirà che non sarà indifferente al fascino di Finn. Cercherà di consolarlo, visto che sarà particolarmente affranto per quello che gli sta accadendo.

A rattristare ancor di più il dottor Finnegan ci sarà anche il fatto che Steffy non vorrà ancora depositare il certificato di matrimonio in tribunale. Insomma, i due non sono ancora marito e moglie dinnanzi alla legge, almeno sino a quando Steffy non depositerà questi documenti. Steffy lo farà solo quando riuscirà a cancellare per sempre l'incubo di Sheila.

Sheila contro Steffy, la vuole fuori dalla sua vita

Nel corso di queste nuove puntate di Beautiful, i telespettatori vedranno però che Finn e Steffy riusciranno a trovare un accordo e a fare pace. Si riprometteranno di essere sempre onesti e sinceri. Finn, in particolare, prometterà alla moglie che non farà più un simile errore. Le dirà di aver capito di aver sbagliato e le giurerà amore eterno. Non sa che Sheila, intanto, sta studiando la sua vendetta contro Steffy. Infatti la considera come un ostacolo tra lei, suo figlio e suo nipote, e la vorrà fuori dalle loro vite.