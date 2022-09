Antonino Spinalbese è un nuovo concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Hairstylist, è noto al grande pubblico soprattutto per la sua storia d'amore con Belen Rodriguez, che ha portato alla nascita della loro figlia Luna Marì.

Quanti anni ha Antonino Spinalbese? Carta d'identità

Nome e cognome: Antonino Spinalbese

Luogo di nascita: Torre del Greco (Napoli)

Data di nascita: 1 febbraio 1995

Età: 27 anni

Peso: non disponibile

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Professione: hairstylist

Segno zodiacale: Acquario

Vita e carriera di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese è un hairstylist.

Nasce a Torre del Greco, ma trascorre la sua vita tra Parma e La Spezia. Inizia la sua carriera a Milano, dove si trasferisce per studiare da hairstylist. Lavora in uno dei saloni più importanti del capoluogo meneghino, quello di Aldo Coppola.

Decide di lasciare il lavoro da hairstylist dopo aver intrapreso una relazione con Belen Rodriguez. Una decisione che lo porta a trasformare la sua passione per la fotografia in una professione e si ritrova a lavorare soprattutto al fianco della sua compagna.

La relazione con Belen Rodriguez

Il ragazzo conosce Belen in un ristorante di Milano durante la festa di compleanno di un'amica in comune. Da quel momento non si sono più lasciati: infatti ufficializzano subito la loro storia d'amore sui social e non si nascondono più davanti ai paparazzi.

Dalla loro unione nasce anche la piccola Luna Marì, ma dopo tre mesi dalla nascita iniziano a sorgere i primi problemi nella coppia. Dopo diversi tempo i due rompono definitivamente: è la stessa Belen a confermare la rottura con Antino sui social. Lei torna a frequentare l'ex marito Stefano De Martino.

Il suo profilo Instagram

Antonino Spinalbese ha un profilo Instagram seguito da 379.000 follower, dove condivide attimi riguardanti la vita privata e professionale.

Antonino Spinalbese, la malattia e altre curiosità

Antonino Spinalbese, durante un'intervista, dichiara che gli è stata diagnosticata una malattia autoimmune al pancreas.

La situazione si presenta in maniera abbastanza seria, visto che deve trascorrere diverso tempo in ospedale. Come da lui stesso dichiarato, ha dovuto affrontare un percorso per far sì che il pancreas non soffrisse di un periodo di affaticamento. Ora la situazione però si è stabilizzata.

Antonino Spinalbese ha dei tatuaggi e tra questi si è fatto incidere sulla pelle le iniziali di una sua ex fidanzata.

Il video della paparazzata con Giulia Tordini

Dopo la fine della storia con Belen, è sempre stato al centro dell'attenzione mediatica e i paparazzi l'hanno sempre "braccato" per cercare di scoprire qualcosa di più sulla sua vita sentimentale. Proprio nell'estate del 2022 è stato beccato con Giulia Tordini, fondatrice di un brand di gioielli, ma ora sembra che la storia sia finita.