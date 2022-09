Dove seguire il Grande Fratello Vip 7 in diretta 24 ore su 24? Da lunedì 19 settembre riparte l'appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e in tantissimi si chiedono quale sarà la programmazione Mediaset per poter vedere i concorrenti della casa di Cinecittà durante la giornata.

Anche quest'anno sarà assicurata la diretta live dalla casa più spiata d'Italia: sarà possibile seguire le vicende dei concorrenti sia in televisione in chiaro che in streaming sul sito ufficiale Mediaset.

Dove seguire il GF Vip 7 in diretta 24 ore in tv e streaming

Nel dettaglio, la nuova programmazione per il Grande Fratello Vip 7 prevede che ci sarà spazio per la diretta 24 ore su 25 in televisione su Mediaset Extra.

Come da tradizione il canale che solitamente è dedicato alla riproposizione di spettacoli e varietà trasmessi sulle reti del Biscione, con l'inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini, tornerà ad accogliere la diretta dalla casa.

Il live andrà in onda ininterrottamente 24 ore su 24 e partirà subito durante la messa in onda della prima puntata di lunedì 19 settembre in onda in prime time su Canale 5.

Tuttavia gli spettatori e appassionati del reality show potranno seguire le vicende dei concorrenti che popolano la casa di Cinecittà anche in streaming online, collegandosi al sito web Mediaset Play Infinity e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla settima edizione del GF Vip.

La nuova programmazione serale del GF Vip 7

Per quanto riguarda la programmazione in prima serata del reality show, quest'anno è confermata la messa in onda di lunedì sera, ma non quella del venerdì.

Il GF Vip 7, infatti, andrà in onda di giovedì sera con il raddoppio settimanale, dato che in casa Mediaset hanno scelto di lasciare la serata del venerdì nelle mani di Can Yaman, protagonista della nuova fiction "Viola come il mare", che lo vedrà protagonista al fianco di Francesca Chillemi per sei settimane.

In questo caso, quindi, Signorini eviterà di doversi scontrare con la nuova edizione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti su Rai 1, ma dovrà vedersela con le temutissime fiction della rete ammiraglia, in onda sia di lunedì che di giovedì sera (tra cui Imma Tataranni 2).

Confermato il daytime del GF Vip 7: la programmazione su Canale 5

Confermato, invece, l'appuntamento con il daytime pomeridiano del GF Vip 7 su Canale 5. Anche quest'anno gli spettatori, che non potranno seguire la diretta 24 ore al giorno del reality show, potranno seguire la breve striscia nel pomeriggio di Canale 5.

La messa in onda è confermata alle 16:40, subito dopo il daytime di Amici 22 e andrà avanti per circa quindici minuti, quando poi la linea passerà alla soap opera Un altro domani e successivamente al talk show Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso, che pure quest'anno dedicherà spazio al reality show Mediaset.