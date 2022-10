Luca Salatino rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip e intervengono i suoi compagni di gioco per evitare il peggio. Ieri sera, all'interno della casa di Cinecittà, l'ex tronista di Uomini e donne si è lasciato andare a quella che sembrava essere potesse essere una "imprecazione", che avrebbe potuto rischiare di metterlo nei guai seriamente.

Luca ha perso le staffe in cucina in occasione della festa di compleanno di Wilma Goich, dove si è adoperato nel preparare da mangiare per tutti i concorrenti, ma qualcosa è andato storto.

Luca Salatino rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il sabato sera di Luca Salatino è stato particolarmente infuocato all'interno della casa del Grande Fratello Vip e c'è stato un momento in cui l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi ha perso le staffe, arrivando a sfiorare un'imprecazione in diretta.

"Oh ma aspetta un attimo, ma stiamo a magnà porco d..." ha sbottato Luca in cucina, che è stato fermato in tempo da alcuni dei suoi compagni di avventura.

Charlie Gnocchi e George sono subito intervenuti per placare Luca Salatino e per ripristinare la calma all'interno della casa di Cinecittà.

"Non esagerare Luca" ha subito sottolineato George, che ha invitato così l'ex volto di Uomini e donne a darsi una calmata, per evitare di mettersi nei guai.

Charlie e George intervengono subito: Luca si mette nei guai al GF Vip

"Luca occhio perché poi ti scappano delle cose, calmati dai" ha aggiunto anche Charlie Gnocchi, che è subito intervenuto in difesa del suo compagno di gioco all'interno della casa del GF Vip.

Sta di fatto che, in queste ore, il caso Luca Salatino sta infiammando il popolo social che segue il reality show: in tanti hanno chiesto alla produzione di fare degli accertamenti per capire se effettivamente questa imprecazione è stata pronunciata per intero oppure no.

Non si esclude, quindi, che possano arrivare delle brutte notizie per Luca nel corso della prossima puntata serale del reality show in programma lunedì 17 ottobre.

Nella puntata del 17 ottobre un concorrente a rischio squalifica dal GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per l'ex tronista di Uomini e donne, nel corso della nuova puntata del reality show ci sarà anche un altro attesissimo verdetto.

Nel corso dell'ultima puntata serale, Alfonso Signorini ha anticipato che la produzione stava facendo delle attente verifiche dopo che, nel corso della diretta di giovedì, uno dei concorrenti è stato tacciato di aver imprecato dagli spettatori social del GF Vip.

Per uno dei vipponi presenti in casa, quindi, potrebbe esserci la squalifica definitiva dal programma e secondo gli spettatori social a rischiare sarebbe Amaurys Perez.