Ida Platano e Roberta Di Padua tornano al centro delle dinamiche di Uomini e donne e, in queste ultime ore, a puntare il dito contro le due dame storiche del trono over ci ha pensato Isabella Ricci.

L'ex dama della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi non si è fatta problemi nel rilasciare un'intervista in cui ha messo in discussione il comportamento delle due "nemiche" dello studio del talk show di Canale 5.

Secondo Isabella, Ida e Roberta nasconderebbero qualcosa e, sempre stando alle parole dell'ex dama del trono over, Tina Cipollari ne sarebbe già al corrente.

'Ci sarà un colpo di scena tra Ida e Roberta': l'ex dama Isabella Ricci spiazza sulle dame di U&D

Nel dettaglio, Isabella Ricci dopo la sua partecipazione in studio dove ha avuto modo di assistere da vicino ai risvolti clamorosi del triangolo che vede protagonisti Ida, Roberta e Alessandro, ha rilasciato un'intervista particolarmente scoppiettante.

Sulle pagine del settimanale Mio, l'ex dama del trono over ha insinuato che Ida e Roberta non starebbero dicendo tutta la verità e che ben presto ci sarà qualcosa di inaspettato.

"Ci sarà un colpo di scena tra Ida e Roberta. Credetemi, Tina ha già scoperto tutto", ha sentenziato l'ex dama di Uomini e donne.

Ida e Roberta nasconderebbero qualcosa a Uomini e donne

Insomma, dalle sue parole sembrerebbe che Ida e Roberta starebbero nascondendo qualcosa al pubblico della trasmissione di Canale 5.

E, sempre stando alle parole di Isabella Ricci, l'opinionista di Uomini e donne avrebbe già scoperto come stanno realmente le cose. Presto la verità verrà a galla?

In attesa di scoprire se questo colpo di scena tra Ida e Roberta avverrà oppure no, le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne del 15 ottobre rivelano che non sono mancati i colpi di scena in studio.

Ida Platano dubita su Alessandro e Roberta: anticipazioni Uomini e donne

Ida Platano ha scelto di riprendere in mano le redini del suo rapporto con il cavaliere Alessandro, dopo che quest'ultimo si è professato innamorato e ha scelto di chiudere la frequentazione con Roberta.

Tuttavia, in studio, non sono mancati i momenti di tensione ed è stata proprio Ida a mettere in dubbio l'atteggiamento del cavaliere.

Il motivo? La dama siciliana del trono over si è rifiutata di uscire a cena con Alessandro perché ha notato degli sguardi "strani" che ci sono stati in studio con Roberta.

Insomma, un atteggiamento che non ha convinto più di tanto Ida, al punto che Maria De Filippi ha consigliato ad Alessandro di far chiarezza in primis con Roberta, dato che fino a qualche giorno fa i due erano protagonisti di esterne particolarmente intense insieme.