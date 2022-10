Marco Bellavia è stato il protagonista assoluto della decima puntata del Grande Fratello Vip. Il mental coach è tornato in video 20 giorni dopo il suo addio alla casa e l'ha fatto col sorriso sulle labbra, ma anche mettendo in chiaro alcune cose rimaste in sospeso.

Il momento più emozionante, però, secondo i fan è stato quello dedicato all'incontro tra Bellavia e Pamela Prati: lei, visibilmente emozionata per aver rivisto il collega, ha ammesso di provare qualcosa per lui e di trovarlo bellissimo.

Aggiornamenti sulla diretta del Grande Fratello Vip

Ieri, giovedì 20 ottobre, Marco è tornato per alcuni minuti al GF Vip.

Venti giorni dopo il suo ritiro, Bellavia ha rimesso piede nella casa del Grande Fratello Vip e le emozioni non sono mancate.

L'ormai ex concorrente non ha usato parole tenere con quello che il pubblico ha ribattezzato il "branco", anzi ha invitato Charlie&Co a essere più generosi con gli altri e a usare meno cattiveria quando si commenta la vita altrui.

Sono pochi i concorrenti che il mental coach ha "salvato" dalla tirata d'orecchie e tra questi figura la sua amata Pamela Prati.

I due hanno avuto modo di rivedersi in studio prima che lui avesse il confronto con il gruppo: i telespettatori non hanno potuto non notare la sincera emozione che c'era negli occhi di entrambi quando si sono ritrovati faccia a faccia.

Le confidenze della protagonista del Grande Fratello Vip

Marco e Pamela si sono guardati a lungo e hanno cercato più volte di chiedere se potevano abbracciarsi: le norme anti-Covid, però, hanno impedito questo ricongiungimento, ma la soubrette ha precisato che il tutto è solo rimandato a quando lei uscirà dalla casa.

"Volevo dirti che in quei giorni ti avrei baciata sinceramente e non perché stavamo facendo un programma", ha detto Bellavia tra gli applausi del pubblico presente in studio.

Anche Prati ha ammesso che ha avuto più volte la voglia di avvicinarsi fisicamente al compagno d'avventura, ma il suo improvviso ritiro dal gioco ha stroncato sul nascere un sentimento che lei sostiene di provare ancora oggi.

Sono arrivati vari commenti positivi sui social network per questa coppia, anche se alcuni fan si sono accodati a Sonia Bruganelli quando ha sottolineato che neppure Pamela ha fatto niente quando Marco stava male nella casa.

"Esattamente come gli altri, lei non ti ha aiutato. Perché lei non la critichi?", ha chiesto l'opinionista del Grande Fratello Vip.

Il commento durante la pausa al Grande Fratello Vip

Marco non ha mosso nessuna colpa a Pamela, dicendo di credere ciecamente in lei e nel feeling che è nato tra loro tra le mura di Cinecittà.

Rientrata in casa dopo il confronto che Bellavia ha avuto con il gruppo, la showgirl ha potuto raccontare agli altri cosa era successo in studio poco tempo prima, ovvero l'incontro che ha dovuto tenere segreto finché il mental coach non si è palesato in giardino per parlare con tutti.

Giaele e Patrizia si sono accorte che Prati era davvero emozionata dopo aver rivisto Marco e le hanno chiesto: "Ma ti sei innamorata?".

Senza pensarci troppo, Pamela ha risposto: "Mi sta prendendo tanto lui, davvero. Visto che figo che è? E poi guardate come mi fa sorridere. Finalmente lo posso dire".