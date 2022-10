Viola come il mare con Can Yaman chiude dopo il calo ascolti registrato nel corso di queste settimane di messa in onda? È questa la domanda che comincia a trapelare sul web e sui social, dopo che sono stati riportati gli ascolti in netto declino della serie che vede protagonista l'affascinante divo turco amatissimo dal pubblico italiano.

Settimana dopo settimana, la fiction con la coppia Yaman-Chillemi ha perso spettatori in prime time, tanto da essere battuta da Tale e Quale Show in onda su Rai 1. Eppure, nonostante il calo, Mediaset pare abbia intenzione di continuare a puntare sulla serie.

Crollano gli ascolti di Viola come il mare con Can Yaman

Nel dettaglio, Viola come il mare è stata annunciata come una delle fiction di punta di questa stagione autunnale 2022 di Canale 5.

Le aspettative su questa prima stagione della fiction erano davvero altissime e, al debutto, gli ascolti sembravano aver premiato il prodotto.

Più di tre milioni e mezzo avevano seguito la serie, permettendo alla rete ammiraglia Mediaset di toccare quasi il 21% di share. Un risultato record che non si vedeva da tempo per una fiction proposta in prime time su Canale 5, la quale sembrava aver fatto breccia nel cuore degli spettatori.

Mediaset non chiude la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Eppure, nelle settimane a seguire, gli ascolti di Viola come il mare sono drasticamente calati, fino ad arrivare ad una soglia di poco superiore ai 2,5 milioni di spettatori e uno share che ha toccato il 15%.

Un calo sostanziale per la serie con Can Yaman, tanto che i fan hanno cominciato a temere possibili provvedimenti da parte del Biscione.

Alla fine, però, non sarà così: nonostante il calo ascolti, Viola come il mare non chiuderà i battenti e andrà avanti regolarmente nel venerdì sera di Canale 5, con le restanti puntate di questa prima stagione.

E, come se non bastasse, i fan dell'attore turco che ha stregato il pubblico televisivo italiano, possono stare tranquilli anche per quanto riguarda il futuro della serie.

Ci sarà la seconda stagione di Viola come il mare su Canale 5

Sebbene manchino un po' di puntate prima del gran finale della prima stagione, sono state già annunciate le nuove puntate della seconda stagione.

La fiction con Can Yaman avrà quindi un futuro e gli sceneggiatori, al momento, sono già al lavoro per mettere a punto le trame che caratterizzeranno queste nuove puntate destinate alla prima serata Mediaset.

Al suo fianco tornerà la bellissima Francesca Chillemi che, al suo debutto in una fiction per Canale 5, sembra aver conquistato il pubblico. Adesso, però, la Chillemi si dedicherà alle riprese della nuova stagione di Che Dio ci aiuti 7, prevista nel 2023 su Rai 1.