Giovedì 20 ottobre 2022 tornerà in onda su canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality sarà condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli nei panni di opinioniste. La puntata sarà ovviamente ricca di colpi di scena, confronti, sorprese e varie emozioni e non mancherà ovviamente Giulia Salemi pronta a dar voce al mondo social. In ultimo si scoprirà anche chi tra i concorrenti nominati dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.

Sondaggi eliminato 20 ottobre

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 17 ottobre 2022, al televoto sono finiti Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà.

Il televoto di questa settimana è in positivo e chiede al pubblico quale concorrente si vuole salvare. Secondo i vari sondaggi pubblicati online dai numerosi siti di Gossip, ad avere la meglio e quindi a ritenersi salvo - con una percentuale che oscilla tra il 25 e il 35% - dovrebbe essere il Giovane TikToker George Ciupilan. Il vip a dover abbandonare la casa dovrebbe essere invece Cristina Quaranta: a rischio anche Alberto De Pisis, entrambi hanno percentuali che vanno dal 7 al 10%. Non resta dunque che attendere la puntata di questa sera per scoprire chi sarà il vip più votato e chi invece dovrà definitivamente abbandonare il gioco.

Anticipazioni nuova puntata del GFVip

Intanto nella casa più spiata d'Italia è già trascorso un mese e tra i concorrenti non sono mancati i primi litigi, innamoramenti e tanto altro.

Questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, farà il suo ritorno Marco Bellavia. L'ex star di BimBumBam, dopo il caso di bullismo che l'ha visto costretto a lasciare il gioco, tornerà per avere un confronto con i suoi ex compagni d'avventura e con Alfonso Signorini ma anche per informare il pubblico in merito alle sue condizioni di salute.

Marco inoltre avrà anche il tanto atteso confronto con Pamela Prati per la quale, prima di abbandonare il programma, stava iniziando a nutrire un sentimento d'affetto. Spazio poi all'amore, perchè si parlerà anche di una quasi coppia nata all'interno del programma, quella formata da Antonella Fiordalisi e Edoardo Donnamaria, il quale continua ad avere degli screzi con Antonino Spinalbese.

Non è infine da escludere che si possa nuovamente aprire l'argomento Mark Caltagirone con Pamela Prati che sarà chiamata a raccontare la sua verità. La puntata andrà in onda su Canale 5 dopo l'appuntamento di Striscia la Notizia.