Jessica Selassié, come noto, è la vincitrice in carica del Grande Fratello Vip 6. Nel corso di un'intervista radiofonica rilasciata nell'ambito del programma Turchesando, la 26enne di origine etiope ha espresso un parere sugli attuali concorrenti del GFVip 7 evidenziando inoltre che cosa pensi della rottura tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo.

La stoccata agli attuali 'vipponi'

La 26enne ha dimostrato di non avere peli sulla lingua.

A due settimane dall'ingresso dei "vipponi" nella Casa del GFVip 7, Jessica Selassié ha detto cosa pensi di loro: "Quest'anno il cast è poco azzeccato".

Alla vincitrice in carica del Reality Show, non è affatto piaciuto ad esempio il modo in cui si sono comportati i concorrenti con Marco Bellavia. A detta della Principessa, Ginevra Lamborghini non era l'unica che doveva essere punita (la 30enne ha pronunciato una frase offensiva su Bellavia che le è costata la squalifica). Jessica ritiene infatti che insieme a Ginevra e all'uscita di Giovanni Ciacci anche Gegia (eliminata dal televoto nell'ottava puntata), Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti avrebbero dovuto subire a suo dire un provvedimento disciplinare. Tra i "vipponi" che hanno più deluso l'ex gieffina, c'è Elenoire Ferruzzi: "Mi ha totalmente delusa, era partita a bomba ma ora non mi sta piacendo".

La 26enne ha compreso che non potevano essere tutti squalificati, andava semplicemente assunto un provvedimento disciplinare. Secondo Jessica, quest'anno nella Casa si sono viste delle brutte scene: lo scorso anno, quando sua sorella Lulù piangeva tutti cercavano invece di consolarla.

In merito all'ipotetico vincitore del GFVip 7, Jessica Selassié ha punzecchiato: "Bisogna vedere se ci sarà una vincitrice come me".

Manuel e Lulù: cosa pensa Jessica?

Per la prima volta Jessica Selassié ha inoltre dichiarato cosa pensi della fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

La 26enne ha ammesso che è stato un fulmine a ciel sereno: lei, Lulù e Clarissa si trovavano sul treno, quando hanno aperto i social e hanno letto il comunicato Ansa di Manuel.

Per la principessa, Bortuzzo si sarebbe fatto influenzare da qualcuno: "Dentro la Casa abbiamo visto un ragazzo buono e meraviglioso".

Secondo Jessica, Manuel non è felice con la sua nuova fidanzata come quando lo era con Lulù. Infine, la diretta interessata ha riferito di non avere più visto o sentito l'ex coinquilino.

Il rapporto con Barù

Prima di concludere Jessica Selassié ha spiegato in quali rapporti si trovi attualmente con Barù.

All'interno della Casa, la 26enne si era presa una bella cotta per il coinquilino ma non è mai scattata la scintilla dell'amore: "Nella capanna abbiamo chiarito tante situazioni, semplici coccole, ma nulla di concreto, neanche un bacio". La diretta interessata ha precisato che tra lei e Barù c'è un sincero rapporto di amicizia: "Ci vogliamo molto bene".