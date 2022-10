I nervi nella casa del Grande Fratello Vip sono tesissimi: anche nel corso della diretta del 10 ottobre, infatti, ci sono state discussioni soprattutto tra le donne. Un video che è stato mandato in onda sul pensiero che Carolina ha su Wilma e Patrizia, ha scatenato l'ira della cantante, che durante una pubblicità l'ha apostrofata con termini poco carini e ha aggiunto che suo nipote "le avrebbe spaccato la faccia" se le avesse sentito dire che non è una brava nonna.

Aggiornamenti sulle donne del Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip sembra essere davvero cominciata: non passa giorno, infatti, che qualche concorrente non litighi a favore di telecamera, il tutto per la gioia degli addetti ai lavori.

Nel corso della puntata di lunedì 10 ottobre, ad esempio, sono state trasmesse le immagini in cui Carolina ha criticato Wilma e Patrizia: la venezuelana ha detto che le due "sono marce nel cuore, e che quando sono insieme diventano due brutte iene".

Questo commento ha spiazzato sia dentro che fuori la casa, tant'è che Alfonso Signorini ha suggerito a Marconi di ridimensionare le sue parole perché troppo forti da sentire in diretta.

La vippona ha chiesto scusa per l'uscita infelice ma ha ribadito che secondo lei Goich e Rossetti sarebbero troppo competitive e un cattivo esempio per i giovani del gruppo.

L'attacco in pubblicità al Grande Fratello Vip

Se Patrizia ha protestato in modo contenuto alle cose che Carolina ha detto sul suo conto, Wilma ci ha ragionato un po' e poi in un momento di pubblicità si è scagliata contro la sudamericana.

"Io sono marcia nel cuore? Ma perché le cose non me le dici in faccia? Inutile fare la finta e chiamarmi nonnì, non farlo mai più. Quella parola è per chi mi vuole bene. Tu hai usato la trasmissione per sp....e hai detto cose orrende", ha sbottato la cantante durante una pausa dalla diretta del Grande Fratello Vip di lunedì scorso.

Mentre Marconi cercava di difendersi dagli attacchi che stava ricevendo da più parti, Goich ha rincarato la dose: "Tu hai dei problemi, sei un'ipocrita".

"Sei un finto angelo con la lingua biforcuta. Non chiamarmi più nonnì, non sai cosa significa essere una nonna", ha proseguito la vippona.

La venezuelana non si è rimangiata il duro pensiero che ha espresso sul "duo" Wilma-Patrizia, anzi ha sottolineato che entrambe tratterebbero male gli altri prendendo il monopolio della cucina.

La frase che spiazza al Grande Fratello Vip

Quando Carolina ha detto che non la chiamerà più nonnì perché non se lo merita, Wilma ha perso le staffe ancora di più: "Ma cosa ne sai dell'essere nonna? Questa è pazza".

"Ma come si permette? Se c'era mio nipote le spaccava la faccia", ha concluso Goich fortemente adirata per le cose che Marconi ha detto sul suo conto durante una pausa pubblicitaria.

I compagni d'avventura hanno cercato di calmare gli animi dicendo che la sudamericana non voleva offenderla come nonna, ma la cantante non ci ha creduto sostenendo di aver sentito con le proprie orecchie delle parole troppo forti.

Alfonso Signorini non si è schierato in questa diatriba, però ha spronato Carolina a continuare a dire tutto quello che pensa senza filtri, proprio nello spirito del gioco al quale sta partecipando.

"Ti adoro", ha ripetuto più volte il conduttore del Grande Fratello Vip tra gli applausi del pubblico per la determinata vippona.

Di parere diverso, invece, si è detta Sonia Bruganelli, che ha criticato Marconi per non aver preso da parte Wilma e Patrizia per dire loro cosa pensa veramente, anzi ha sparlato alle spalle e a voce bassa forse con la speranza di non essere sentita.