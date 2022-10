Gegia è a rischio eliminazione e sembra non voler fare nulla per accaparrarsi la simpatia del pubblico del Grande Fratello Vip, anzi. Al termine della diretta del 10 ottobre, la pugliese ha dato della poco di buono ad Antonella per averla mandata in nomination diretta dopo essere stata eletta la preferita degli spettatori. L'attrice si è detta certa del fatto che nessun vippone l'avrebbe votata, quindi sarebbe solo colpa di Fiordelisi se ora la sua permanenza nella casa è in bilico.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

La prima "vera" eliminazione del Grande Fratello Vip 7 avverrà giovedì 13 ottobre: dopo squalifiche, televoti flash e provvedimenti disciplinari, il pubblico sta per scegliere il primo concorrente da escludere dal cast della nuova edizione.

I telespettatori dovranno esprimere una preferenza tra Nikita, Giaele, Charlie, Attilio e Gegia: chi otterrà meno voti, dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia.

Se i primi quattro vipponi citati sono finiti in nomination in seguito alle votazioni fatte nel corso della diretta di lunedì sera, l'attrice pugliese si è ritrovata in questa "mischia" per volontà di una sola persona.

Antonella Fiordelisi, preferita dal pubblico per la seconda settimana consecutiva, ha messo a rischio la coinquilina con la quale ha discusso tante volte da quando il programma è cominciato, soprattutto per il "caso Bellavia".

Il commento che fa arrabbiare gli spettatori del Grande Fratello Vip

Alla fine della diretta che Alfonso Signorini ha condotto il 10 ottobre, alcuni concorrenti si sono ritrovati per commentare l'esito delle nomination.

I telespettatori sono stati colpiti in negativo da una frase che Gegia ha pronunciato davanti alle telecamere a tarda notte, mentre gli altri cercavano di capire chi abbia votato contro di loro nel segreto del confessionale.

"Io non ho preso votazioni, mi ci ha mandato direttamente quella z....", ha detto l'attrice chiacchierando con alcune vippone al termine della puntata di lunedì.

La concorrente del Grande Fratello Vip, dunque, ha apostrofato Antonella come una poco di buono solo perché l'ha messa a rischio eliminazione su richiesta del presentatore: chi viene eletto il preferito del pubblico, infatti, per regolamento deve fare il nome di un compagno da mandare direttamente al televoto.

Visti i trascorsi litigiosi che ha con Gegia, Fiordelisi ha scelto di mettere lei in nomination, una decisione piuttosto coerente che secondo i fan anche la pugliese avrebbe dovuto aspettarsi.

Il parere del web sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Non è certamente la prima volta che Gegia dice cose un po' forti sulle donne della casa; a farlo notare è stato anche un utente di Twitter che ha condiviso il video in cui Antonella viene descritta come una "poco di buono" solo per aver nominato la coinquilina.

"Due giorni di tv e due offese uguali alle donne. Follia", ha sostenuto un fan del Grande Fratello Vip contrariato per le parole che l'attrice sta usando verso le compagne d'avventura che non la pensano come lei.

Visto il poco appeal che ha sui telespettatori, viene da pensare che potrebbe essere proprio Gegia l'eliminata della puntata di giovedì prossimo.

La gente a casa dovrà scegliere chi salvare e ci sono buone probabilità che alla leccese vengano preferiti Nikita, Attilio, Charlie e Giaele.

Chi guarda il reality-show, infatti, non ha dimenticato le cose che la vippona ha detto su Marco Bellavia sia prima che dopo il suo ritiro dal gioco: pochi giorni fa, ad esempio, la donna ha sostenuto che il mental coach le avrebbe proposto di "fare delle cose nel letto".