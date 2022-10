Quest’anno, al Grande Fratello Vip, ogni motivo è presto di discussioni. Nella notte tra sabato e domenica, gli autori del programma hanno organizzato una festa per i vipponi, mettendo a loro disposizione alcune bottiglie di Vino. Come sempre accade all’interno di questi programmi, la quantità di alcol è limitata e ,può succedere, che alcune volte qualche concorrente, abituato a bere qualche bicchierino di più, diventa geloso anche di un calice di vino. È proprio quello che è successo qualche ora fa nella casa del Grande Fratello; quando un concorrente ha deciso di bere il vino di Wilma Goich, scatenando così l’ira della cantante.

Wilma furiosa minaccia di andare a dormire

Vedendo il suo bicchiere vuoto, Wilma ha tuonato contro gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, dicendo loro: “Il mio vino è sparito e adesso io me ne vado a letto perchè sono super incavolata. A me le persone maleducate non mi piacciono”. La cantante ha poi aggiunto che non è giusto bere dal suo bicchiere solamente perchè l'aveva lasciato incustodito e allora qualcuno lo prende e beve a suo piacimento. Goich ha poi rincarato la dose dicendo: “Secondo me sono impazziti, se il bicchiere non è il loro, allora non devono bere. Quella era l’unica goccia di vino che avevo. Adesso mi svesto e vado a dormire e non me ne frega niente”.

Alla fine Wilma è venuta a conoscenza che a bere il suo prezioso vino sia stata Nikita e si è immediatamente sfogata con gli altri inquilini.

Wilma ha detto al resto dei vipponi che quanto fatto da Nikita non è giusto quello che ha e che poteva benissimo chiedere il permesso.. La cantante ha poi concluso dicendo: “A me del suo sorriso non frega nulla. Il vino era il mio e lei non lo doveva assolutamente toccare”

Giaele ammette la sua simpatia per Antonino

Nel mentre, nella casa del Grande Fratello Vip, è innegabile la nascita di una forte simpatia tra i due concorrenti Giaele e Antonino.

La vippona tuttavia ribadisce sempre di essere sposata e di nutrire solo una forte simpatia per l'ex compagno di Belen. Confidandosi nella giornata di ieri in giardino con Attilio, Giaele confessa: "Se non fossi sposata probabilmente nascerebbe qualcosa tra me e lui. Non so quanto riuscirò a trattenermi, qui diventa ogni giorno più difficile.

Tuttavia con Antonino è una forte amicizia e gli voglio un gran bene, niente di più". Ad ogni modo Attilio invece rimane della sua idea, secondo la quale se Giaele non fosse sposata, allora con Antonino le cose sarebbero andate decisamente diversamente. La prossima puntata del reality show andrà in onda lunedì 24 ottobre su Canale 5, dopo il consueto appuntamento di Striscia la Notizia.