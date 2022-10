Il Paradiso delle Signore 7 prosegue con nuove ed emozionanti puntate su Rai 1 e le anticipazioni dell'episodio in onda martedì 1° novembre annunciano che Adelaide e Matilde non saranno della stessa idea su come comportarsi con Flora.

Umberto, invece, inizierà ad agire e penserà di ricattare sua cognata facendo leva sul suo affetto per Marco. Vittorio inviterà Matilde a danzare con lui nella serata di gala che organizzeranno, ma la donna sarà sfuggente, mentre Vito farà preoccupare Armando. Infine, Salvatore non potrà fare a meno di temere che il ritorno di Quinto mandi a monte la sua famiglia e Caterina non sarà affatto di conforto.

Adelaide e Matilde in disaccordo su Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 1° novembre raccontano che dopo aver parlato con Flora, Umberto sarà deciso a difendere gli interessi della sua compagna e per colpire Adelaide deciderà di usare Marco. Il giornalista, infatti, sta lavorando su un articolo che riguarda la tragedia del Vajont e il commendatore potrebbe mettere in dubbio la liceità con sui Marco è arrivato ad alcuni documenti. Questo, per Guarnieri, potrebbe essere anche un buon modo per ottenere le quote del Paradiso delle signore. Intanto, Adelaide e Matilde non saranno d'accordo sulla linea da adottare nei confronti di Flora.

Salvatore preoccupato di perdere Anna e Irene: anticipazioni puntata di martedì 1 novembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda il 1° novembre vedrà protagonista anche Salvatore che continuerà a pensare a quanto ha appreso da Anna. Per il giovane Amato sarà impossibile non pensare che la sua famiglia potrebbe andare a monte dopo l'arrivo di Quinto, colui che pensa sia il vero padre della piccola Irene.

Ad acuire i timori di Salvatore, inoltre, ci sarà Caterina che invece di incoraggiare suo genero lo metterà di fronte alla dura realtà che potrebbe presentarsi di lì a poco nella sua vita.

Matilde sfuggente con Vittorio, lui vorrebbe sapere perché

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 1 novembre rivelano che Matilde e Vittorio penseranno di organizzare una serata a tema Il Gattopardo per promuovere la nuova linea di lingerie.

Secondo il programma, prima ci sarà la visione dell'ultimo film di Luchino Visconti al cinema accanto al grande magazzino e poi ci sarà un ballo al Paradiso delle signore: le veneri dovranno prepararsi per l'occasione e prendere lezioni di valzer. Vittorio chiederà a Matilde di ballare con lui durante la serata speciale, ma la donna non ne sarà entusiasta e continuerà ad essere sfuggente. Conti inizierà a domandarsi il perché del comportamento di Matilde nei suoi confronti.