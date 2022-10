Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 13 ottobre, verranno raccontate le vicende della famiglia Colombo. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio rivelano che Veronica avrà paura di perdere Ezio, per colpa della capo commessa. Gloria, infatti, è uscita dal carcere e, pertanto, Zanatta si sentirà minacciata. Nonostante i suoi timori, la mamma di Gemma cercherà di fare buon viso a cattivo gioco e inviterà a cena la rivale in amore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13/10: Veronica teme Gloria

Veronica ha sempre saputo che Ezio non era vedovo.

In particolar modo, nonostante tutti sapessero che il signor Colombo aveva perso sua moglie anni prima, il papà di Stefania era sempre stato sincero con Zanatta, al punto da rivelarle che la consorte l'aveva abbandonato. Nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore, la mamma di Gemma aveva scoperto che Gloria era a Milano ed era ancora sposata, legalmente, con il suo fidanzato. Le anticipazioni della puntata della fiction pomeridiana di Rai 1 del 13 ottobre rivelano che Veronica avrà paura di Gloria e della sua vicinanza al suo fidanzato. La mamma di Stefania, infatti, è uscita dal carcere e, quindi, sarà una presenza costante nella vita del signor Colombo e della loro figlia.

Il Paradiso delle signore, trama 13/10: Veronica ha paura di perdere Ezio per colpa di Gloria

Pertanto, Veronica avrà paura di potere perdere il suo fidanzato e sarà impaurita dal fatto che fra Ezio e Gloria possa esserci un ritorno di fiamma. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, però, il signor Colombo non ha dato segni di volere chiudere la sua relazione con Zanatta e, anzi, si è dimostrato vicino, sia alla sua compagna, sia a Gemma.

Purtroppo, però, nonostante le rassicurazioni del suo fidanzato, Veronica avrà paura e sarà intimorita dalla presenza di Gloria. Le anticipazioni della puntata della fiction di Rai 1 di giovedì 13 ottobre forniscono dettagli in più su quello che farà Veronica. A tal proposito, Zanatta architetterà un piano, per scacciare i suoi timori e per dimostrare le sue buone intenzioni.

Il Paradiso delle signore, episodio 13/10: Veronica invita Gloria a cena

Pertanto, per riuscire a sembrare tranquilla e fare finta di non temere la sua rivale in amore, Zanatta farà un passo verso la mamma di Stefania. Le anticipazioni della puntata di giovedì 13 ottobre de Il Paradiso delle signore rivelano che Veronica farà buon viso a cattivo gioco e inviterà a cena Gloria. Al momento, però, le indiscrezioni trapelate in rete sull'episodio non forniscono dettagli su come verrà informata la capo commessa del negozio di moda dell'invito a casa Colombo. Pertanto, non è chiaro se sarà direttamente la signora Zanatta ad andare dalla mamma di Stefania e proporle l'invito, oppure se Gemma o Ezio faranno da intermediari con Gloria.