Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 17 al 21 ottobre 2022 rivelano che Ezio si ritroverà messo nei guai dopo che la sua relazione con Veronica diventerà di dominio pubblico.

Occhi puntati anche su Gemma che, in questi nuovi episodi della soap opera, deciderà di mettere alle strette la giovane venere Clara.

Intanto Adelaide continuerà a prendersi cura di Marcello dal punto di vista professionale mentre Vittorio cercherà in tutti i modi di farsi perdonare da Matilde.

Veronica 'smaschera' Ezio Colombo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 previste dal 17 al 21 ottobre in prima visione assoluta Rai, rivelano che Ezio e Gloria ai margini di una conferenza stampa legata alla presentazione del libro di Stefania, si ritroveranno a rispondere ad un po' di domande sulla loro storia d'amore.

Questa sarà l'occasione giusta per ribadire a tutti che il loro matrimonio è finito e che hanno scelto di intraprendere due strade differenti.

Fin qui nulla di male, se non fosse che uno dei giornalisti presenti in sala cercherà in tutti i modi di "scavare a fondo" in questa vicenda.

Il colpo di scena, però, vedrà come protagonista Veronica la quale si lascerà scappare il gossip legato alla sua storia d'amore con Ezio.

Ezio si ritrova nei guai: anticipazioni Il Paradiso 17-21 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 fino al 21 ottobre rivelano che tale confessione diventerà a dir poco succulenta per il giornalista "impiccione" che non si farà problemi a metterla nero su bianco nel suo articolo.

Una notizia che metterà nei guai Ezio Colombo, dato che l'uomo è ancora ufficialmente sposato con Gloria e non potrebbe avere un'altra partner.

Ecco perché Stefania sarà particolarmente preoccupata per suo padre e chiederà aiuto a Marco per far sì che il suo amico giornalista possa rinunciare a questa notizia, ma sarà tutto inutile.

Gemma incastra Clara: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 ottobre

Occhi puntati anche su Gemma: le nuove anticipazioni della soap opera di Rai 1 rivelano che la ragazza metterà con le spalle al muro Clara e solo in questo modo riuscirà ad incastrarla e a farsi dire dove sta andando a dormire, dopo che la abbandonato la canonica.

L'intento di Gemma, però, non sarà quello di mettere in difficoltà la nuova venere del Paradiso, bensì cercare di darle una mano, avendo compreso che sta vivendo un momento non facile.

Spazio anche alle vicende di Vittorio: gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che l'uomo proverà in tutti i modi a farsi perdonare da Matilde, che non ha gradito per niente la vicenda dello "slogan rubato".

Così Vittorio deciderà di scriverle una toccante lettera che riuscirà a colpire profondamente Matilde Frigerio. Un gesto decisamente romantico quello di Conti che, in tal modo, dimostrerà di voler riconquistare la totale fiducia della sua nuova socia del grande magazzino.

Marcello deve fare una scelta: anticipazioni Il Paradiso 7 al 21 ottobre

In questi nuovi episodi della soap opera si tornerà a parlare anche delle vicende di Marcello: il ragazzo continuerà a seguire i consigli della contessa Adelaide, che ormai ha deciso di seguire il suo percorso di crescita dal punto di vista professionale.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la contessa sarà molto schietta nei confronti di Marcello: gli consiglierà di uscire di scena dalla caffetteria e quindi lasciare il suo incarico se intende costruire una brillante carriera.

Quale sarà a questo punto la decisione di Marcello? Per riuscire a spiccare il volo nel mondo della finanza deciderà di chiudere il suo rapporto di collaborazione con Salvatore? Lo scopriremo nel corso dei prossimi attesissimi episodi della soap opera di Rai 1.

Maria ottiene i complimenti di Matilde: spoiler Il Paradiso delle signore 7

Nuove opportunità in vista anche per la giovane Maria: la ragazza verrà incaricata di preparare gli abiti che serviranno per il debutto nella società della baronessa Floppa.

Una decisione che non passerà inosservata e che farà storcere il naso alla stilista del Paradiso Flora Ravasi che, in precedenza, aveva bocciato i bozzetti proposti dalla ragazza.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui anche Matilde farà i complimenti a Maria per l'abito che ha disegnato, particolarmente apprezzato dalla baronessa.

Sarà in quel momento che Flora comincerà a rendersi conto che qualcosa sta cambiando per davvero e comincerà ad essere preoccupata.