Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo autunno rivelano che ci sarà spazio per una dichiarazione d'amore sorprendente che avrà come protagonista Ida Platano.

La dama siciliana si ritroverà al centro dell'attenzione in studio dopo che, il suo ex Alessandro, si lascerà andare a delle confessioni inedite che non lasceranno indifferenti Ida.

Intanto Roberta Di Padua non resterà a guardare e attuerà la sua "vendetta", tornando ad avvicinarsi a Riccardo Guarnieri, un altro ex storico di Ida Platano.

Roberta mette alle strette Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Roberta e Alessandro, dopo aver scelto di frequentarsi meglio fuori dallo studio del talk show Mediaset, si ritroveranno a fare i conti con i primi problemi.

I due, infatti, in studio confesseranno che c'è qualcosa che non va nel loro rapporto e soprattutto la dama Roberta apparirà particolarmente dubbiosa.

La donna non si farà problemi a fornire la sua versione dei fatti che scatenerà un vero e proprio caos in studio.

Secondo Roberta, Alessandro non avrebbe mai dimenticato del tutto la sua ex Ida Platano: sarebbe questo il motivo per il quale la loro frequentazione non starebbe dando i frutti sperati.

Alessandro spiazza la sua ex Ida: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, a quel punto, Alessandro deciderà di "togliersi la maschera" e confermerà la versione dei fatti di Roberta.

Il cavaliere ammetterà di essere ancora innamorato di Ida e di non aver mai superato la fine della loro storia d'amore.

Una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti e decisamente spiazzante che vedrà ancora una volta protagonista la storica dama siciliana del trono over.

Ida inizialmente non darà peso alle parole di Alessandro e deciderà di non dargli una seconda possibilità poi, però, alla fine accetterà di vederlo per un incontro fuori dallo studio.

Roberta si 'vendica' con Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni che arrivano dalle ultime registrazioni di Uomini e donne rivelano che dopo questo "colpo di scena" clamoroso, Roberta attuerà la sua vendetta nei confronti di Ida Platano e dello stesso Alessandro.

La dama chiederà a Riccardo, storico ex fidanzato di Ida e in passato compagno della stessa Roberta, di vedersi fuori dallo studio per un incontro.

I due andranno a cena a Roma e, nel momento in cui si ritroveranno in studio per raccontare quanto è accaduto tra di loro, confesseranno di essersi scambiati un bacio.

Insomma un autunno decisamente caldo e movimentato quello che stanno vivendo i protagonisti clou del trono over, il quale promette ancora grandi colpi di scena nel corso delle prossime settimane.