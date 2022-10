Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante la settimana da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena, che riguarderanno la famiglia Colombo. A tal proposito, le anticipazioni degli episodi della fiction pomeridiana rivelano che Ezio finirà nei guai per colpa di Veronica. Se da un lato il papà di Stefania farà di tutto per tenere nascosta la sua storia con la fidanzata, dall'altro lato, Zanatta spiffererà alla stampa di essere fidanzata con il marito di Gloria.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 21/10: Ezio tiene nascosta la sua storia con Veronica

Ezio e Veronica sono fidanzati da qualche anno ma, purtroppo, non possono vivere il loro amore alla luce del sole. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Colombo, che aveva fatto credere a tutti di essere rimasto vedovo, in realtà, aveva ritrovato sua moglie, dopo molto tempo. I genitori di Stefania avevano tentato di non rivelare il loro legame ma, purtroppo, a causa del ricatto di Gemma, Moreau si era costituita e la sua identità era stata svelata e, pertanto, il direttore commerciale e la capo commessa sono ritornati a essere, legalmente, sposati. Le anticipazioni delle puntate della fiction di Rai 1, che andranno in onda sul piccolo schermo dal 17 al 21 ottobre rivelano che Stefania continuerà ad essere impegnata nella presentazione del suo libro e i giornalisti saranno interessati, oltre alla sua opera letteraria, anche alla vita sentimentale dei suoi genitori.

Ezio adotterà due strategie, per fronteggiare le domande dei giornalisti. A tal proposito, Colombo continuerà a ribadire che il suo matrimonio è terminato e, nel frattempo, terrà nascosta la sua storia d'amore con Veronica. Purtroppo, però, i piani del direttore commerciale verranno rovinati dalla sua compagna.

Il Paradiso delle signore, trame al 21/10: Veronica spiffera alla stampa la sua storia con Ezio

Veronica, non solo metterà i bastoni fra le ruote a Ezio, ma rovinerà anche il suo sogno d'amore con il compagno. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse in televisione fino a venerdì 21 ottobre, rivelano che Zanatta non riuscirà a continuare a mantenere segreta la sua relazione.

A tal proposito, un giornalista, curioso di conoscere retroscena sulla vita sentimentale del signor Colombo, inizierà a indagare e scoprirà una verità scottante da Veronica. La mamma di Gemma confesserà all'addetto stampa di essere fidanzata con Ezio e, pertanto, la notizia potrebbe diventare, molto presto, di dominio pubblico.

Il Paradiso delle signore, puntate al 21/10: la storia fra Ezio e Veronica è di dominio pubblico

Nel frattempo, Stefania sarà terrorizzata a causa dell'indiscrezione trapelata, riguardante la relazione extraconiugale di suo padre. Negli anni '60, non era consentito vivere con una donna diversa dalla moglie e chi lo faceva veniva punito, penalmente, con il carcere. Pertanto, la giornalista chiederà aiuto a Marco, per non fare uscire sulla stampa il gossip su Ezio e Veronica.

Purtroppo, però, nemmeno il tempestivo intervento del nipote di Adelaide potrà evitare che lo scandalo finisca sui giornali. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda fino al 21 ottobre, rivelano che la storia d'amore fra il papà di Stefania e Zanatta sarà di dominio pubblico. Al momento, però, non è chiaro se la famiglia Colombo subirà gravi conseguenze o se, anche in questo caso, la giornalista si batterà per salvare suo padre da una condanna penale.