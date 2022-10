Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 24-28 ottobre 2022 rivelano che ci sarà spazio per il "tradimento" di Stefania ai danni del suo fidanzato Marco, il quale rischia di far saltare il perfetto equilibrio della giovane coppia.

Spazio anche alle vicende di Salvatore che si ritroverà a fare i conti con la verità legata a sua moglie Anna Imbriani, mentre Veronica si ritroverà vittima di un episodio a dir poco spiacevole.

Marco ingannato da Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 ottobre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 nella settimana 24-28 ottobre 2022, rivelano che Stefania si ritroverà tra le mani un messaggio da parte del suo ex spasimante Federico Cattaneo.

Dopo che le loro strade di sono divise e a distanza quindi di un po' di tempo dalla "rottura", il giovane Cattaneo tornerà a farsi vivo nella vita di Stefania, ormai felicemente fidanzata con il nipote della contessa Adelaide.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Stefania deciderà di ingannare Marco e non lo metterà al corrente di questo messaggio ricevuto da Federico.

Perché mente al suo fidanzato? Se il flirt con Federico è ormai "acqua passata" che bisogno c'è di tenere il fidanzato all'oscuro di quello che sta succedendo?

Salvatore preoccupato per Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 28 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 fino al 28 ottobre 2022, rivelano che Salvatore apparirà fortemente angosciato per le sorti della sua amata Anna.

Il giovane barista scoprirà che i fiori che ha mandato ad Anna, in America, non le sono mai arrivati e comincerà ad essere preoccupato.

Salvo si renderà conto che c'è qualcosa che non va ma saranno solo i suoi amici Marcello e Armando, a scoprire come stanno realmente le cose.

Sì, perché in questi nuovi episodi della soap opera Marcello e Armando scopriranno che Anna ha sempre mentito a suo marito, dato che non ha mai lasciato l'Italia per trasferirsi in America e stare vicina a sua mamma.

Veronica subisce un'aggressione: anticipazioni Il Paradiso al 28 ottobre 2022

Spazio anche alle vicende di Veronica: le trame della soap opera rivelano che la donna si ritroverà vittima di una vigliacca aggressione da parte di un gruppo di persone che la accuseranno di essere la concubina di Ezio Colombo.

Una situazione sempre più difficile per la donna che, tuttavia, preferirà non dire a nessuno dell'aggressione subita, così da non far spaventare sua figlia e lo stesso Ezio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, inoltre, rivelano che Maria verrà invitata ad una festa al Circolo dalla contessa Adelaide.

A tale evento incontrerà anche Vito: il nuovo contabile del magazzino resterà folgorato dalla bellezza e dall'eleganza di Maria.

Intanto, dopo il successo della sua creazione per la baronessa Foppa, Adelaide non perderà occasione per elogiare pubblicamente Maria e al tempo stesso umiliare Flora Ravasi.