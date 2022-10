Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 31 ottobre ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Ezio lascerà casa Colombo, per andare a vivere da solo in una pensione e Gloria scoprirà la cosa da suo marito. Nel frattempo, il papà di Stefania avrà paura di essere denunciato per concubinaggio, mentre Salvo verrà a sapere che Quinto Reggiani, primo marito di Anna, è vivo. Flora, invece, umilierà Maria che, delusa dalla collega, si farà consolare da Vito.

Il Paradiso delle signore, trama 31/10: Ezio vive da solo e lo confida a Gloria

L'armonia a casa Colombo è sparita da qualche giorno. Le ultime vicende accadute hanno portato Ezio e Veronica a prendere una drastica e difficile decisione, riguardo il loro rapporto. A tal proposito, il direttore commerciale ha scelto di lasciare l'appartamento dove vive con la sua compagna, per andare a stare da solo, in una pensione. Ezio non manterrà segreta la sua attuale condizione e, non appena vedrà Gloria, la informerà della cosa. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 31 ottobre rivelano che il signor Colombo confesserà a sua moglie di avere lasciato la casa dove conviveva con Zanatta, per andare in un albergo.

Al momento, non è chiaro se Moreau commenterà la scelta del consorte e se, per caso, la capocommessa del negozio darà qualche consiglio a Ezio sul da farsi.

Il Paradiso delle signore, puntata 31/10: Ezio teme di essere denunciato e lo dice a Gloria

Una volta risolta la triste vicenda giudiziaria di Gloria, che ha dovuto trascorrere qualche mese in carcere, sulla famiglia Colombo potrebbe abbattersi una nuova tegola.

A tal proposito, nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Veronica aveva confessato a un giornalista, di essere la fidanzata di Ezio, ancora sposato legalmente con Moreau. La notizia della relazione extraconiugale del papà di Stefania con Zanatta era diventata di dominio pubblico e, pertanto, la coppia stava commettendo un reato.

Nella puntata della fiction di Rai 1 del 31 ottobre, Ezio sarà chiaro con Gloria e spiegherà a sua moglie di avere deciso di vivere da solo in una pensione, per evitare una denuncia per concubinaggio. Attualmente, non è trapelata nessuna informazione riguardo al futuro del signor Colombo e se verrà condannato per avere commesso un reato.

Il Paradiso delle signore, episodio 31/10: Salvo scopre che Quinto è vivo

Nel frattempo, durante l'episodio de Il Paradiso delle signore del 31 ottobre ci sarà un colpo di scena che sconvolgerà la vita di Salvo. Il giovane Amato verrà a sapere da sua moglie Anna, che Quinto Reggiani, primo marito di Imbriani, è vivo e non morto come credeva. Inoltre, nella puntata, verranno trattate le vicende che ruotano attorno ad altri protagonisti della fiction di Rai 1.

A tal proposito, Flora umilierà Maria e la sarta del negozio di moda milanese verrà consolata da Vito. Nel frattempo, Gentile rivelerà a Umberto, che Adelaide l'ha attaccata e, pertanto, Guarnieri deciderà di risolvere la questione con la cognata.