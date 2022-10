Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1. Al centro dell'attenzione delle puntate di novembre ci sarà il ritorno di Anna e Quinto, che movimenterà parecchio le acque. Salvatore ascolterà il racconto della moglie e, anche se in un primo momento proverà a fidarsi, scatterà qualcosa in lui che lo porterà a compiere una scelta inaspettata. A tormentare il giovane Amato ci penserà anche Caterina, che sin dal primo momento non ha avuto particolare simpatia per lui.

Anna e Quinto tornano a Milano: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore vedranno Anna tornare a Milano. La misteriosa Imbriani all'inizio avrà parecchio timore nell'affrontare Salvo, certa che reagisca male dopo le sue spiegazioni. Tuttavia, il momento della verità arriverà presto e Anna racconterà al marito di essere andata in America per liberare Quinto, in prigione dopo essere miracolosamente scampato a un nubifragio. Ovviamente rassicurerà Salvo sui suoi sentimenti per l'ex, ormai sopiti. Il giovane Amato proverà a crederle, ma dopo aver pensato a Irene e al momento in cui riabbraccerà suo padre (o meglio, colui che crede essere suo padre), qualcosa cambierà nel suo animo.

Caterina acuisce i timori di Salvatore: Il Paradiso delle Signore nuove puntate

Anche Caterina si è prestata a reggere il castello di bugie costruito abilmente da Anna. La donna ha infatti mentito a Salvatore, facendogli credere di essere malata e di aver bisogno di un intervento urgente in America. Così non è. A scoprirlo saranno Marcello e Armando, che vedranno Caterina a Milano e poi nel suo paesino, dal quale non si è mai mossa.

Ma non è finita qui, perché Caterina farà una telefonata a Salvatore, che non farà altro che aumentare i suoi dubbi in merito a un probabile ritorno di fiamma tra la figlia e Quinto. Il giovane Amato comincerà a non reggere più la situazione.

Anna continua a mentire: Il Paradiso delle Signore 7 spoiler novembre 2022

Arriverà poi il momento in cui Quinto entrerà in Caffetteria e si troverà davanti Salvatore, che non potrà non pensare al momento in cui riabbraccerà Irene.

In quell'istante, Salvo prenderà una decisione spiazzante. Nonostante ciò, Anna continuerà a mentirgli, nascondendogli la verità sulla reale paternità di Irene. Quante menzogne dovrà ancora sopportare Salvo? Non si esclude che se questa ennesima bugia venga a galla, il giovane Amato decida di lasciare Anna, perdendo la fiducia in lei. Non resta che attendere dunque le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda a novembre per sapere come evolveranno le trame.