La storia d'amore fra Ezio e Veronica ha subito uno scossone e nell'episodio de Il Paradiso del 31 ottobre ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che il signor Colombo interromperà la convivenza con Veronica e confesserà a Gloria di essersi trasferito in una pensione. Nel frattempo, durante la puntata, Flora umilierà Maria, che troverà conforto in Vito. Umberto, invece, sarà stanco di Adelaide e degli attacchi che la contessa continuerà a fare alla sua fidanzata e, pertanto, deciderà di intervenire per risolvere la questione.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 31/10: Ezio non vive più con Veronica

Veronica l'ha combinata grossa. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, la fidanzata di Ezio aveva confessato a un giornalista, di essere fidanzata con il marito di Gloria. Negli anni Sessanta, un uomo sposato non poteva avere una relazione extraconiugale con una donna che non era sua moglie e, pertanto, il papà di Stefania potrebbe essere accusato di commettere il reato di concubinato. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda il 31 ottobre rivelano che, per sfuggire a una condanna, Ezio sarà costretto a prendere una decisione drastica. A tal proposito, Colombo interromperà la sua convivenza con Veronica.

Il Paradiso delle signore, puntata 31/10: Ezio confessa a Gloria di non vivere più con Veronica

Ezio avrà paura di essere condannato e, pertanto, lascerà casa Colombo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 31 ottobre rivelano che il papà di Stefania lascerà l'appartamento in cui viveva con Veronica e Gemma e si trasferirà in una pensione di Milano.

Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più su quanto accadrà e ci sarà un colpo di scena. A tal proposito, il padre della giornalista informerà Gloria, ancora ufficialmente sua moglie, di vivere in un albergo e di avere interrotto la convivenza con la sua compagna. Al momento, non è chiaro quale sarà la reazione di Moreau, sentendo la confessione di suo marito e se fra i due possa esserci un ritorno di fiamma.

Il Paradiso delle signore, episodio 31/10: Flora umilia Maria

Nel frattempo, nella puntata de Il Paradiso delle signore del 31 ottobre verranno trattate le vicende di altri protagonisti della fiction. A tal proposito, Flora che ultimamente è stata gelosa dei successi lavorativi ottenuti da Maria, umilierà l'aspirante stilista. A quel punto, Puglisi troverà conforto in Vito Lamantia, il nuovo contabile del negozio di moda. Umberto, invece, stanco degli attacchi che Adelaide continuerà a riservare a Gentile, cercherà di fare qualcosa per aiutare la sua fidanzata. Guarnieri, pertanto, deciderà di affrontare la contessa per risolvere la questione una volta per tutte. Inoltre, durante l'episodio, verranno trattate le vicende di Matilde, che proporrà a Vittorio di lanciare una linea di lingerie, mentre Anna dovrà confessare a Salvatore che Quinto Reggiani non è deceduto come credeva, ma è stato prigioniero in un carcere del Sud America.