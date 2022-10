Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante la settimana da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction. A tal proposito, Paola noterà che Maria è scoraggiata, a causa delle critiche di Flora, mentre Clara non potrà più vivere in canonica e, pertanto, sarà costretta a trovare un'altra sistemazione. Al negozio, invece, ci sarà una raccolta di beneficenza, per le vittime del Vajont.

Il Paradiso delle signore, trame al 14/10: Paola si accorge che Maria è scoraggiata

Maria ha trascorso l'estate del 1963 a Roma, studiando per diventare stilista. Rientrata nella capitale, la sarta dell'atelier di moda milanese è stata messa alla prova, lavorando accanto a Flora. Paola, invece, tornata dalla maternità, ha ripreso il posto come commessa ma, a causa della partenza improvvisa di Agnese, ha dovuto sostituire la sarta. Pertanto, la Venere si è trovata a lavorare a stretto contatto con Maria e Flora. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda sul piccolo schermo dal 10 al 14 ottobre, rivelano che Paola noterà che Puglisi sarà scoraggiata e cercherà di fare qualcosa per la Venere.

Il Paradiso delle signore, episodi al 14/10: Paola cerca di aiutare Maria e parla con Flora

Nel dettaglio, Maria riceverà parole non incoraggianti da Flora. La stilista de Il Paradiso delle signore guarderà i bozzetti della sarta e non le farà complimenti. Le anticipazioni delle puntate della fiction di Rai 1, che verranno trasmesse in televisione fino a venerdì 14 ottobre, forniscono dettagli in più su quello che farà Galletti per la sua amica.

In particolar modo, Paola cercherà di avere un dialogo con Flora e spronerà la fidanzata di Umberto a prendere in esame i disegni di Maria con più attenzione. Purtroppo, però, anche l'intervento di Galletti non sarà risolutivo, perché Gentile non cambierà idea sulla sua aiutante.

Il Paradiso delle signore, puntate al 14/10: Clara deve lasciare la canonica

Nel frattempo, durante la settimana da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, Clara avrà problemi in canonica. Le anticipazioni delle puntate della fiction pomeridiana di Rai 1 rivelano che la madre superiora si lamenterà della nipote di don Saverio. Pertanto, Boscolo sarà costretta a trovare una nuova sistemazione, altrimenti sarebbe costretta a tornare in paese. Nelle recenti puntate, Clara aveva rivelato di essere fuggita da casa dei suoi genitori, perché la volevano fare sposare, per interesse, a un uomo che non amava. La nipote del parroco, quindi, potrebbe diventare una nuova coinquilina di Irene e Maria. Inoltre, al negozio di moda verrà fatta una raccolta di beneficenza per le vittime del Vajont e Vittorio Conti e i suoi dipendenti offriranno aiuto per chi è rimasto coinvolto nel crollo della diga del Friuli-Venezia Giulia. Anche Gloria, tornata in libertà, si darà da fare, usando parte dell'ingente patrimonio ereditato dalla signora Moreau, a favore dei più bisognosi.