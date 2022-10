Si è appena conclusa la seconda registrazione settimanale di U&D. Maria De Filippi, infatti, ha condotto un nuovo appuntamento con il suo dating-show sabato 1° ottobre, 24 ore dopo un altro decisamente "scoppiettante". Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che le dame e i cavalieri del Trono Over sono stati ancora i protagonisti delle riprese odierne, soprattutto Ida e Alessandro che hanno raccontato la loro cena della sera prima. Il pubblico in studio è stato aggiornato anche sui percorsi dei tronisti Federica, Federico N e Federico D, in ombra il giorno precedente per fare spazio a Lavinia.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Ida Platano è la protagonista indiscussa dell'edizione di U&D che è cominciata a metà settembre: la dama, infatti, continua a monopolizzare intere puntate del dating-show sia con le sue nuove frequentazioni che con le interazioni che ha settimanalmente con i suoi ex.

Accantonato per il momento il tira e molla con Riccardo (che il 30 settembre non era in studio), la bella Platano è finita al centro dell'attenzione per la dichiarazione d'amore che le ha fatto Alessandro.

A spingere Vicinanza ad ammettere i sentimenti che prova tutt'ora per l'ex compagna, è stata Roberta Di Padua, che il napoletano ha conosciuto per qualche settimana lontano dai riflettori.

Sabato 1 ottobre, il cast del dating-show si è ritrovato nuovamente per dare vita a un appuntamento inedito che sarà trasmesso in televisione tra una ventina di giorni; prima di quella odierna, ci sono almeno altre quattro puntate da mandare in onda su Canale 5.

Tensioni tra i protagonisti di U&D

La curiosità del pubblico di U&D, nella puntata del 1° ottobre era tutta per le novità avrebbero raccontato Ida e Alessandro riguardo all'uscita che hanno fatto la sera precedente.

Come ha riportato Deianira Marzano su Instagram, al termine della registrazione del 30 settembre Platano e Vicinanza sono andati a cena in un ristorante di Roma.

La "coppia" è stata paparazzata da alcuni fan mentre chiacchierava tranquillamente e soprattutto senza sapere di essere fotografata.

L'1 ottobre, dunque, la dama e il cavaliere sono tornati in studio per aggiornare il pubblico sul loro altalenante rapporto: se il napoletano si è detto certo dei sentimenti che prova per la parrucchiera a distanza di mesi dalla loro rottura, quest'ultima è apparsa titubante sul dare un'altra possibilità a questo legame finito ufficialmente la scorsa primavera, quando Riccardo è rientrato nel cast fisso del dating-show.

La decisione della dama di U&D

Al rientro dall'appuntamento, Ida ha fatto sapere di non ricambiare il sentimento di Alessandro. Sebbene il napoletano abbia palesato un amore nei suoi confronti, la bella Platano ha ammesso che lei non prova le stesse cose e quindi è inutile riprovarci.

Nella discussione è intervenuta anche Roberta, che ha attaccato Vicinanza dicendosi delusa dal suo comportamento.

La dama di U&D aveva creduto alle parole che il cavaliere le ha detto quando uscivano insieme, mentre lui si dichiara addirittura innamorato di un'ex fidanzata.

Le anticipazioni della registrazione dell'1 ottobre, fanno sapere che Gemma sta continuando a conoscere il signor Roberto e tra loro procede tutto per il meglio nonostante lui stia frequentando anche altre persone.

Sul fronte giovani, invece, Federico Nicotera è uscito in esterna con Alice e si sono baciati, mentre Federico Dainese ha conosciuto meglio una nuova corteggiatrice ma non è scattata ancora la scintilla.

Riccardo Guarnieri non era in studio neppure nella registrazione del 1° ottobre, quindi salgono a due le assenze del tarantino alle riprese settimanali del dating-show del quale è protagonista.