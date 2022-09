Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Gloria Moreau ha dimostrato di essere sempre pronta ad aiutare il prossimo e di mettere al primo posto il benessere dei suoi cari.

Nei prossimi episodi della fiction di Rai 1, la capo commessa dell'atelier uscirà dal carcere e verrà accolta con entusiasmo dai suoi colleghi. Nel frattempo, al negozio di moda ci saranno delle iniziative di beneficenza per le vittime del Vajont e la moglie di Ezio userà la cospicua somma eredita per aiutare chi è rimasto coinvolto in tale fatto di cronaca.

Intanto Veronica avrà paura di Gloria in merito al suo rapporto con Ezio.

Il Paradiso, trame: Gloria torna al negozio, dove ci sono iniziative di beneficenza

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Gloria uscirà di prigione e tornerà al negozio. La capo commessa verrà accolta con entusiasmo dai colleghi.

Proprio quando la mamma di Stefania tornerà in libertà, nell'atelier ci saranno iniziative a sostegno delle vittime del Vajont: il grave fatto di cronaca avvenuto nell'ottobre del 1963 aveva causato centinaia di vittime in diversi comuni del Friuli-Venezia Giulia.

Come già accaduto in altre occasioni, Vittorio Conti si metterà in prima linea per sostenere i meno fortunati e anche Gloria non sarà da meno.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Gloria usa l'eredità di Moreau per le vittime del Vajont

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore rivelano che Gloria userà parte del cospicuo patrimonio ereditato dalla signora francese che l'aveva protetta per fare in beneficenza.

Al momento non è chiaro se qualche persona del negozio indaghi sulla ricchezza della capo commessa e sulle origini di tale patrimonio.

L'unica cosa certa, al momento, è che non proprio tutti saranno contenti della presenza di Gloria all'atelier.

Veronica teme Gloria

Veronica, infatti, avrà paura della presenza di quella che lei considera una rivale in amore (essendo la ex moglie di Ezio), tornata libera, dopo avere ottenuto la grazia.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che, nonostante i suoi timori, la signora Zanatta cercherà di essere amichevole con Gloria, al punto da invitarla a cena.

La serata a casa Colombo, però, prenderà una piega inaspettata, perché, durante la cena, arriverà una telefonata. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono dettagli in più in merito alla chiamata. L'unica cosa certa, è che in seguito alla telefonata, gli animi saranno turbati.