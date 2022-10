L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di novembre si preannuncia denso di colpi di scena. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che per Anna arriverà il momento di confessare la verità su quanto è successo nei mesi in cui ha lasciato Milano per tornare in America.

E, il motivo di questa sua assenza, ha a che fare con il suo vecchio marito, Quinto che tutti credevano ormai defunto.

Spazio anche alle novità legate a Marco Di Sant'Erasmo, il quale si ritroverà vittima di uno sporco ricatto messo in piedi da Umberto.

Anna rivela la verità su Quinto: anticipazioni Il Paradiso delle signore novembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di novembre rivelano che, per Anna arriverà il momento di dire la verità su quanto è accaduto nei mesi in cui aveva fatto perdere le sue tracce per trasferirsi in America.

La donna finalmente confesserà a Salvatore di essere partita non per stare al fianco di sua mamma, bensì per salvare il suo vecchio marito, Quinto.

L'uomo, che tutti credevano disperso in mare e quindi defunto, in realtà si trovava prigioniero in America. Anna, dopo aver saputo la verità dei fatti, ha scelto di partire immediatamente per cercare di salvargli la vita e alla fine ha avuto la meglio.

Una confessione decisamente spiazzante per Salvatore che, alla fine, proverà a perdonare la moglie nonostante le bugie di questi mesi.

Quinto è vivo e si presenta in caffetteria: anticipazioni Il Paradiso delle signore novembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di novembre de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che per Salvatore arriverà il momento di trovarsi "faccia a faccia" con l'ex di sua moglie.

Sì, perché senza alcun tipo di preavviso, Quinto si presenterà in Caffetteria: un incontro decisamente clamoroso per il giovane Amato che, subito dopo metterà al corrente dei fatti anche sua figlia. E, grazie all'incontro avvenuto con Salvatore, Quinto riuscirà a vedere anche sua figlia.

E poi ancora, al centro delle nuove trame della soap opera di novembre, ci sarà spazio anche per le vicende di Marco, che si ritroverà vittima di uno sporco ricatto.

Umberto Guarnieri intende colpire il fidanzato di Stefania: il commendatore potrebbe mettere in dubbio la liceità nel mettere le mani su certi documenti che hanno poi permesso a Marco di realizzare il suo articolo sulla tragedia del Vajont.

Il commendatore intende servirsi di questo ricatto per colpire Marco ma, soprattutto la contessa Adelaide. È questa la strada che intende percorrere per far sì che la donna rinunci definitivamente alle quote del grande magazzino milanese. Riuscirà nella sua impresa? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.