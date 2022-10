Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 e la settimana dal 31 ottobre al 4 novembre vedrà al centro delle scene Anna e Salvatore che dovranno affrontare il ritorno di Quinto e per la coppia non sarà affatto facile. Vito, invece, confesserà ad Armando di essere da tempo innamorato di Maria, mentre Umberto ricatterà Adelaide usando Marco. Infine, Vittorio e Matilde saranno sempre più vicini e si concederanno un ballo, mentre Ezio lascerà casa Colombo.

Salvatore in crisi con Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 31 ottobre al 4 novembre raccontano che Salvatore verrà a sapere da Anna tutta la verità sulla sua assenza.

Il primo marito della donna, Quinto, in realtà non è morto come tutti pensavano, ma è stato prigioniero in Sud America. La moglie di Salvatore racconterà che non era a conoscenza di tutto questo, ma lo ha saputo solo poco prima di andare via da casa Amato. Il figlio di Agnese sarà deluso dalle bugie di sua moglie, ma pian piano sembrerà capire e riavvicinarsi a lei. La situazione, però, preoccuperà Salvatore che inizierà a domandarsi cosa ne sarà della sua famiglia con il ritorno di Quinto, perché crede sia il padre di Irene e ad alimentare le sue paure ci sarà Caterina. Anna farà di tutto per rassicurare suo marito e gli proporrà un viaggio in crociera per ritrovare il loro rapporto. Le cosa, tuttavia, peggioreranno ancora quando Quinto farà a sorpresa il suo ingresso in caffetteria.

Quando l'uomo riabbraccerà Irene, ma soprattutto quando rivedrà Anna, le paure di Salvatore riemergeranno e prenderà una decisione inaspettata.

Matilde racconterà il suo passato a Vittorio: anticipazioni settimana 31 ottobre - 4 novembre

La settimana de Il Paradiso delle signore dal 31 ottobre al 4 novembre vedrà protagonista anche Ezio che lascerà la casa in cui abitava con Veronica e si confiderà co Gloria.

Nel frattempo, Matilde avrà una nuova idea per il grande magazzino e penserà di lanciare una linea di lingerie che entusiasmerà Vittorio. I due, insieme, organizzeranno una serata di gala ispirata al film Il Gattopardo, anche se Matilde continuerà ad essere un po' sfuggente con Conti. Quando Vittorio le chiederà spiegazioni per il suo comportamento, la donna si aprirà con lui e gli racconterà il suo passato.

Umberto ricatterà Adelaide ‘colpendo’ Marco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 31 ottobre al 4 novembre rivelano che Flora si appoggerà ancora una volta a Umberto per la sua situazione lavorativa, sempre più difficile a causa di Adelaide. Il commendatore deciderà di agire e penserà di colpire Marco per ferire sua cognata. Il giornalista, infatti, lavorerà ad un articolo sulla tragedia del Vajont e Guanieri minaccerà di mettere in dubbio la liceità dei documenti raccolti da Marco. Adelaide racconterà a Matilde del ricatto subito e la signora Frigerio penserà di lasciare il Paradiso per evitare di avere ulteriori problemi, senza dare spiegazioni a Vittorio. Il dottor Conti, tuttavia, capirà che qualcosa non va ascoltando una conversazione tra Umberto e Adelaide e pretenderà da Flora tutta la verità.

Il direttore del Paradiso sarà deciso a salvare Marco e per farlo si recherà a villa Guarnieri per risolvere la questione e si sconterà con Umberto. Infine, Armando scoprirà che Vito ha una foto di Maria nel portafogli, ma quando lo affronterà il contabile rivelerà di essere innamorato della signorina Puglisi, aggiungendo quando e dove è nato. Arriverà il tanto atteso momento della serata di gala e mentre Vittorio e Matilde riusciranno a concedersi finalmente un ballo [VIDEO], Maria dirà di avere un imprevisto per non parteciparvi. Quando la ragazza sarà sulla soglia della sua casa, però, incontrerà Vito che la inviterà ad essere la sua dama per la serata.