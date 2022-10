Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante l'episodio di venerdì 14 ottobre, Maria e Veronica Zanatta riceveranno due chiamate allarmanti. Le anticipazioni della fiction rivelano che Puglisi avrà una telefonata dal padre, mentre a casa Colombo chiamerà l'avvocato e il matrimonio fra Ezio e la sua compagna potrebbe saltare. Nel frattempo, Clara dovrà lasciare la canonica, mentre Irene farà capire a Flora, che dovrà occuparsi dei bozzetti di Puglisi.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14 ottobre: Maria riceve una telefonata allarmante dal padre

Maria Puglisi non passerà giorni sereni, infatti le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 14 ottobre non preannunciano buone notizie per la stilista dell'atelier milanese. Durante la puntata, infatti, riceverà una telefonata allarmante da suo padre. Al momento, però, non è chiaro cosa accadrà e non è trapelato nessun indizio in merito al contenuto della chiamata. Puglisi abita a Milano a centinaia di chilometri di distanza dal papà, rimasto a vivere a Partanna in Sicilia.

Il Paradiso delle signore, trama 14/10: l'avvocato chiama Zanatta, le nozze di Veronica in bilico

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 14 ottobre, non ci sarà soltanto la chiamata allarmante che riceverà Maria Puglisi.

Arriverà anche un'altra telefonata e in questo caso il telefono squillerà a casa Colombo, durante una cena a cui parteciperà anche Gloria. Mentre saranno tutti insieme telefonerà l'avvocato che si sta occupando dell'annullamento delle nozze dei genitori di Stefania. Zanatta rimarrà sconvolta dalle parole del legale, visto che il suo sogno d'amore potrebbe infrangersi.

Infatti sembrerebbe allontanarsi il matrimonio fra i due fidanzati per dei problemi realtivi all'annullamento delle nozze dei coniugi Colombo.

Il Paradiso delle signore, puntata 14/10: Clara deve lasciare la canonica

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 14 ottobre ci sarà spazio anche per le vicende degli altri personaggi della fiction di Rai 1.

Clara non riuscirà a trovare alternative e dovrà lasciare la canonica a causa del rapporto complicato con la perpetua. Le Veneri tenteranno di aiutare la collega, ma Irene sarà categorica e non vorrà la nipote di don Saverio come coinquilina. Nel frattempo Cipriani lascerà intendere a Flora che dovrà dedicarsi a Maria e ai suoi bozzetti. Matilde, invece, scoprirà che Vittorio ha usato una frase contenuta in una sua lettera privata, per creare uno slogan per una campagna pubblicitaria. La donna si infurierà con Conti.