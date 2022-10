Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l'episodio di lunedì 21 ottobre, ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno Marina Giordano. A tal proposito, le anticipazioni della puntata rivelano che l'imprenditrice finirà in un baratro e vivrà un vero e proprio incubo. Nel frattempo, Manuela aiuterà Jimmy e aumenterà la complicità con Niko. Mariella Altieri e Guido Del Bue, invece, organizzeranno un appuntamento al buio a Sasà.

Un posto al sole, anticipazioni 21/10: l'avvelenatore prende di mira Marina Giordano

Dopo essere stata avvelenata con una bottiglia di champagne manomessa ed essere finita in ospedale, Marina Giordano continuerà ad essere in pericolo. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, gli ex coniugi Ferri erano riusciti a scampare a un attentato, rischiando di perdere la vita. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea, che verrà trasmesso in televisione nella serata del 21 ottobre, rivelano che, purtroppo, nonostante le indagini della polizia, il misterioso avvelenatore sarà ancora in libertà e sarà pronto a colpire ancora. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più su quello che accadrà e, questa volta, a finire nel mirino dell'ignoto personaggio, ci sarà Giordano.

Un posto al sole, trama 21/10: Marina Giordano vive un incubo e non sa come uscirne

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di lunedì 21 ottobre rivelano che Marina Giordano si troverà di nuovo in pericolo. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono ulteriori informazioni su quanto accadrà nella soap partenopea e, in particolar modo, chiariscono quello che succederà all'imprenditrice.

Nei prossimi episodi, l'ex moglie di Roberto dovrà andare al Salone nautico di Genova ma, prima di lasciare Napoli, scomparirà, senza lasciare tracce. Nel frattempo, Ferri riceverà una lettera scritta da Marina ma che, in realtà, sarà scritta dal misterioso avvelenatore, nemico della coppia. Al momento, non è ancora chiaro chi sia il losco personaggio ma, l'unica cosa certa attualmente, è che Giordano vivrà un vero e proprio incubo e non saprà come uscirne.

Pertanto, Marina verrà rapita e sarà angosciata e non sarà in grado di capire come salvarsi.

Un posto al sole, puntata 21/10: Manuela e Niko complici

Nella puntata di Un posto al sole del 21 ottobre, inoltre, verranno trattate anche le vicende legate a Manuela e Niko. Nei recenti episodi, Poggi si era ubriacato ed era caduto rovinosamente sul pavimento. In quell'occasione, Jimmy aveva chiesto aiuto a sua zia, che era rimasta a dormire a casa del suo ex fidanzato. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che la complicità fra la gemella Cirillo e l'avvocato crescerà. A tal proposito, Jimmy sarà alle prese con i suoi primi problemi di cuore e la sorella di Micaela aiuterà il bambino a prendere una decisione di carattere sentimentale.

Manuela avrà così l'opportunità di guadagnarsi la gratitudine del suo ex compagno e, pertanto, fra i due ex aumenterà la complicità. Al momento, però, non è ancora chiaro se ci sarà un ritorno di fiamma fra i due protagonisti della soap partenopea. Nel frattempo, Guido Del Bue e Mariella Altieri organizzeranno un appuntamento al buio per Sasà. A quel punto, Cerruti potrebbe trovare conforto e incoraggiamento nelle parole di una persona che lui stima molto. Attualmente, però, non è trapelata nessuna informazione su chi potrebbe aiutare il vigile a trovare la forza di riuscire a portare a termine l'impresa.