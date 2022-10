Continua il successo de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera italiana ispirata all'omonimo romanzo di Emile Zola ambientato nel capoluogo lombardo nella seconda metà degli anni Sessanta. Lo sceneggiato che racconta la storia del grande magazzino milanese va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai1.

Nell'episodio de Il Paradiso che andrà in onda martedì 25 ottobre, la Sacra Rota deciderà di non annullare il matrimonio di Gloria e Ezio creando uno squilibrio nel rapporto con Veronica. Stefania e Gemma decideranno di organizzare una sorpresa per i loro genitori.

Adelaide umilierà Flora dinanzi all'alta borghesia del circolo. Salvatore cercherà Anna che sembra sparita.

Veronica ed Ezio non possono coronare il loro sogno

Nella prima parte dell'episodio numero trentadue de Il Paradiso delle Signore, Colombo e Zanatta riceveranno la risposta dalla Sacra Rota, che si rivelerà essere una delusione per gli amanti. Il tribunale giudiziario deciderà che il matrimonio di Ezio e Gloria Moreau è ancora valido, spezzando il sogno di Veronica. Il Clima in casa sarà molto cupo, poiché la coppia dovrà abbandonare i progetti per il loro futuro insieme.

Così, Stefania chiederà aiuto alla "sorellastra" Gemma per organizzare una sorpresa per i loro genitori e sostenerli in questa difficile situazione: lo scopo delle ragazze sarà sollevare il loro morale dopo la brutta notizia.

Adelaide umilia Flora al circolo

Successivamente, Maria conquisterà tutti con il capo realizzato per la baronessa Foppa e otterrà anche il consenso della contessa di Sant'Erasmo che la inviterà al circolo per complimentarsi personalmente. Il successo di Maria creerà delle faide con Flora che non prenderà affatto bene gli apprezzamenti fatti alla ragazza, poiché teme che la ricamatrice possa rubarle il posto di stilita al Paradiso.

Il malumore della fidanzata di Umberto continuerà a crescere quando Adelaide la umilierà dinanzi all'alta borghesia del circolo, elogiando, invece, la bravura della signorina Puglisi.

L'ex fidanzata di Rocco verrà acclamata da parecchie persone, ma in particolare modo la sua bellezza farà breccia nel cuore di Vito Lamantia, il nuovo contabile del magazzino.

Le veneri protagoniste della copertina del Paradiso Market

Nel frattempo, Salvatore apprenderà che i fiori spediti negli Stati Uniti per sua moglie non hanno mai raggiunto la destinazione. Pertanto, il giovane Amato deciderà di cercare Anna senza ottenere i risultati sperati. Infatti, la Imbriani sembra essere sparita nel nulla, di lei non vi saranno tracce né recapiti ai quali rivolgersi.

Infine, Vittorio Conti annuncerà alle veneri dell'atelier di moda che saranno il volto della nuova copertina del Paradiso Market.