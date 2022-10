Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 31 ottobre al 4 novembre su Rai 3, Roberto Ferri vivrà dei forti momenti di tensione. L'uomo, infatti, sarà pienamente convinto che la sua adorata Marina l'abbia lasciato, e l'unica soluzione per andare avanti potrebbe essere quella di lasciarsi il passato alle spalle e proseguire con la sua vita di sempre. Filippo proverà a fargli capire che tra Marina e Fabrizio potrebbe essersi riaccesa la passione, ma proprio in quel momento a Roberto verrà un'intuizione che potrebbe portarlo a scoprire l'unica realtà dei fatti.

Roberto fa un'incredibile scoperta

Marina crederà, finalmente, di riuscire a liberarsi dalla prigionia in cui la tiene Fabrizio. Sembrerà essere giunta al punto il cui l'uomo si dirà disposto a liberarla, ma purtroppo non sarà così. Infatti un evento inatteso manderà tutto all'aria e per Marina le possibilità di salvezza si ridurranno al minimo.

Nel frattempo la donna sarà sempre nei pensieri di Roberto e l'uomo farà di tutto per capire perché abbia deciso di allontanarsi da lui. Proverà a trovare decine di spiegazioni, ma alla fine arriverà a una conclusione: forse l'amore di Marina non è stato così vero e lui dovrebbe iniziare a ricredersi su di lei.

La rivelazione di Filippo

Roberto arriverà a una conclusione definitiva: Marina l'ha lasciato e non vuole saperne più nulla di lui.

L'unica cosa che potrà fare sarà distrarsi e pensare ad altro, ma l'uomo non potrà immaginare che il suo amore in realtà è in serio pericolo di vita. Infatti Marina sarà sempre nelle mani di Fabrizio e della sua pazzia.

Roberto, ignaro di tutto il male che sta subendo la sua amata, non riuscirà a scrollarsi di dosso il dispiacere per il modo in cui è finita la loro relazione.

Per cercare di placare un po' il dolore che sta vivendo il padre, Filippo cercherà di intervenire in suo soccorso, dicendogli che la storia con Marina è finita perché in realtà tra la donna e Fabrizio si è riacceso il fuoco della passione.

L'intuizione geniale di Roberto

Filippo crederà che l'unico modo per far sì che Roberto possa andare avanti con la sua vita, sia quello di fargli aprire gli occhi e di mettergli davanti la possibile realtà dei fatti.

In questo modo Roberto potrebbe finalmente farsi una ragione della fine della sua storia con Marina e provare realmente a lasciarsi il passato alle spalle e ad andare avanti. In realtà questa notizia lo porterà a pensare ben altro.

Infatti Roberto, pensando a Marina e Fabrizio insieme, avrà un'intuizione a dir poco geniale che potrebbe portarlo a scovare il nascondiglio dove Fabrizio tiene Marina prigioniera e a salvare finalmente la sua donna. Riuscirà Ferri nel suo intento?