L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 continuerà a riservare colpi di scena e, nel corso delle nuove puntate previste per il 2022 su Rai 1, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma tra Ezio e la sua ex moglie Gloria.

La love story tra i due è terminata da un po' di tempo anche se, fino a questo momento, non c'è mai stato il divorzio ufficiale.

Nel corso delle prossime puntate della settima stagione, complice il ritorno di Gloria alla vita di sempre dopo l'esperienza del carcere, tra i due potrebbe riaccendersi la fiamma della passione.

Gloria è libera, Ezio e Stefania la accolgono: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, Gloria tornerà al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7 nel momento in cui verrà scarcerata. La mamma di Stefania potrà finalmente tornare in libertà e riprendere in mano le redini della sua vita dopo un periodo decisamente difficile.

Ad accoglierla all'esterno della struttura ci sarà Ezio e sua figlia Stefania: i due non l'hanno mai lasciata sola in questo triste periodo.

Un gesto che non è passato affatto inosservato, complice il fatto che Ezio, nel corso degli anni, si era ricostruito una nuova vita assieme a Veronica e ben presto dovrebbero convolare a nozze.

Tra Gloria ed Ezio sboccerà l'amore ne Il Paradiso delle signore 7?

Da un po' di tempo, infatti, il dottor Colombo è in attesa del documento ufficiale che attesti l'annullamento delle sue nozze con Gloria: solo in questo modo potrà celebrare il matrimonio con Veronica.

Ma, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, Veronica si ritroverà a fare i conti con una telefonata del tutto inaspettata che potrebbe spezzare per sempre il sogno di queste nozze.

Il matrimonio tra i due, infatti, potrebbe naufragare e, come se non bastasse, la presenza di Gloria potrebbe riaccendere in Ezio i sentimenti nei confronti della mamma di sua figlia Stefania.

Ritorno di fiamma tra Ezio e Gloria nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7?

Ecco perché, non è escluso che nel corso della settima stagione della soap opera, tra Ezio e Gloria potrebbe riaccendersi la fiamma della passione.

I due, infatti, potrebbero rendersi conto di non essersi mai dimenticati del tutto in questi anni e che, nonostante abbiano provato a costruirsi delle nuove vite, il destino alla fine ha scelto di farli incontrare di nuovo.

E così, alla luce di questo annullamento delle nozze che tarda ad arrivare, Ezio Colombo potrebbe ritrovarsi in forte crisi sul da farsi e alla fine potrebbe scoprire che Veronica non è la vera persona con la quale intende passare il resto della sua vita.

Del resto, non sarebbe la prima volta che Ezio mette in discussione il suo legame con la mamma di Gemma dato che, già nel corso della passata stagione, aveva messo in stand-by il loro rapporto e, anche in quel caso, ci fu un riavvicinamento con Gloria.