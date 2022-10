L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate, che andranno in onda prossimamente in tv, rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Ida Platano, ma anche di Gemma Galgani.

In particolar modo a colpire sarà la commozione di Ida nei confronti di Federica Aversano, quando in studio si parlerà del figlio della tronista.

Ida spiazzata da Alessandro: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida Platano riceverà una proposta spiazzante dal suo ex Alessandro, il quale le confesserà di essere ancora innamorato di lei e di volerci riprovare.

Ida, seppur scossa da questa dichiarazione d'amore a tutti gli effetti, deciderà di dare una nuova possibilità ad Alessandro e così i due si organizzeranno per una nuova esterna da fare insieme.

Ma a colpire particolarmente sarà la commozione di Ida, nel momento in cui si parlerà del figlio di Federica Aversano.

Ida Platano si commuove per il figlio di Federica: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che uno dei nuovi pretendenti della tronista casertana si presenterà in studio con un regalo speciale per Federica, da far recapitare a suo figlio.

Un gesto che porterà Ida a commuoversi: nonostante le tensioni che ci sono state in passato con Federica, la dama del trono over si scioglierà fino alle lacrime nel momento in cui si parlerà del bambino della tronista.

Occhi puntati anche sul percorso di Gemma Galgani che, dopo essere tornata in studio per il suo tredicesimo anno di fila nel parterre del trono over, ha dichiarato che questa volta intende trovare un vero principe azzurro col quale immaginare il futuro lontani dai riflettori.

Ebbene, le anticipazioni delle nuove puntate di questa edizione rivelano che Gemma deciderà di portare avanti la frequentazione con il cavaliere Roberto, uno dei nuovi volti di questa edizione che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Roberto non concede l'esclusiva a Gemma: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Roberto ha particolarmente colpito la dama torinese con i suoi modi di fare, tanto che i due stanno portando avanti una "conoscenza approfondita", così come rivelato da Lorenzo Pugnaloni sulla base dell'ultima registrazione del programma.

Eppure, nonostante tra i due stia proseguendo questa frequentazione, Roberto ha scelto di non dare l'esclusiva alla dama torinese, dato che ha deciso di uscire in esterna anche con Silvia, un'altra dama del parterre over che sembra averlo incuriosito.

Quale delle due dame riuscirà ad avere la meglio? Gemma riuscirà a conquistare definitivamente Roberto oppure si ritroverà nuovamente single?

Il successo di U&D nella fascia del pomeriggio Mediaset

Intanto su Canale 5 prosegue il successo quotidiano della trasmissione di Maria De Filippi, che non conosce rivali nella propria fascia oraria.

L'appuntamento quotidiano con Uomini e donne continua ad appassionare una media di oltre 2,6 milioni di spettatori al giorno, permettendo alla rete ammiraglia di toccare picchi del 28% di share durante la messa in onda.

Un successo senza uguali quello del dating show di Canale 5, che ogni giorno non ammette rivali e riesce a staccare la concorrenza Rai di oltre 12-13 punti percentuali.