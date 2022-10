Nel mese di settembre è uscito il secondo libro ispirato alla daily soap Il Paradiso delle Signore, intitolato 'L'Estate dei sospetti'. In questo volume sono racchiusi una serie di racconti attorno alle figure femminili più note della trasmissione italiana, ambientata nei lontani anni '60. Si tratta, in modo particolare, di Maria Puglisi e di Adelaide di Sant'Erasmo. Le autrici di questo libro sono state intervistate di recente e hanno svelato una serie di dettagli interessanti, aprendo le porte alle possibili anticipazioni di un'eventuale prossima stagione.

L'estate dei sospetti: Adelaide incontra un nobiluomo inglese

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore continua a tenere compagnia agli spettatori di Rai 1 in questi pomeriggi autunnali. Le novità sono davvero tante, come l'ingresso di Adelaide nel grande magazzino milanese come comproprietaria. La donna, decisa a vendicare il torto che le ha fatto il commendatore Umberto Guarnieri, sta dando del filo da torcere alle dipendenti del negozio, in modo particolare alla stilista Flora. Intanto, da poche settimane è uscito il secondo volume dedicato alla rinomata daily soap che descrive una serie di situazioni che coinvolgono due personaggi femminili molto amati dal pubblico.

Si tratta di Maria e Adelaide, entrambe coinvolte in faccende di cuore e famiglia.

La prima, lasciata da Rocco, finisce per incontrare colei che le ha rubato il fidanzato. La contessa, invece, fa la conoscenza di un altro uomo durante il soggiorno nella sua villa in Liguria. Le autrici del romanzo hanno svelato qualcosa di interessante che riguarda la soap stessa.

Maria a tu per tu con la donna che le ha rubato il fidanzato

Nel libro, Maria va in Sicilia dalla sua famiglia, ma deve affrontare una serie di problematiche. I suoi familiari, infatti, non apprezzano ciò che è diventata, ossia una donna emancipata. Come se non bastasse, in Sicilia Maria si ritrova faccia a faccia con colei che le ha rubato il suo ormai ex fidanzato.

Adelaide, invece, ha trascorso l'estate a Rapallo nella sua villa. Proprio in questo paese, la contessa di Sant'Erasmo ha fatto la conoscenza di un nobiluomo inglese.

Le autrici ci hanno tenuto a precisare che l'equilibrio tra libro e soap è abbastanza sottile. Ad ogni modo, scrivere il romanzo serve anche a gettare dei semi e vedere come germogliano. Le scrittrici Monica Mariani e Anna Cherubini non hanno escluso del tutto che i personaggi presenti all'interno del libro possano entrare a far parte del cast della soap nella prossima stagione.

Che questo nobiluomo inglese possa essere colui che farà battere nuovamente il cuore di Adelaide? Questa possibilità non è da escludersi a priori. Nel frattempo le stesse autrici de 'L'estate dei sospetti' hanno dato qualche spoiler sulla nuova stagione utilizzando solamente un paio di aggettivi: 'sensuale' e 'sorprendente'.