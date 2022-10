La soap opera italiana Il Paradiso delle signore, giunta alla sua settima stagione, continua ad appassionare il pubblico. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso il 24 ottobre 2022, al centro della scena ci sarà soprattutto Salvatore Amato (Emanuel Caserio), che non nasconderà la sua preoccupazione non appena apprenderà che la sua amata moglie Anna Imbriani (Giulia Vecchio) non ha ricevuto i fiori da parte sua.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 24/10: Ezio e Veronica contano sull’aiuto di Adelaide

Nella trentunesima puntata dello sceneggiato in programmazione su Rai 1 lunedì 24 ottobre, nella consueta fascia pomeridiana che parte alle 16:05, Ezio (Massimo Poggio) e la sua promessa sposa Veronica (Valentina Bartolo) saranno certi di poter contare sul supporto di Adelaide (Vanessa Gravina) per coronare il loro sogno d’amore.

Servendosi della complicità della contessa di Sant’Erasmo, il signor Colombo si augurerà di riuscire a lasciarsi alle spalle, una volta per tutte, il matrimonio con l’ex moglie Gloria (Lara Komar), ottenendo così l’annullamento dalla Sacra Rota.

Intanto ancora una volta ci sarà un'evidente ostilità tra le due colleghe Flora (Lucrezia Massari) e Maria (Chiara Russo). Le soddisfazioni lavorative che continuerà ad avere quest’ultima non lasceranno indifferente la stilista del grande magazzino milanese. Vittorio (Alessandro Tersigni) dimostrerà di non apprezzare i bozzetti della giovane Ravasi, mentre farà dei complimenti a Puglisi per l’abito che ha disegnato per la baronessina Foppa per un’importante occasione.

Vito è il nuovo contabile del paradiso, Stefania non è sincera con il fidanzato Marco

Finalmente Vito Lamantia (Elia Tedesco), dopo aver realizzato il sogno di entrare a far parte dello staff del Paradiso, verrà presentato da Conti in qualità di nuovo contabile. Successivamente Salvatore sarà abbastanza turbato, ma non a causa del suo amico e socio Marcello (Pietro Masotti), ma perché verrà a sapere che a sua moglie Anna non sono arrivati i fiori che lui le ha spedito negli Stati Uniti.

Intanto Stefania (Grace Ambrose) non sarà sincera con Marco (Moisè Curia), poiché non lo metterà al corrente del messaggio ricevuto da Federico (Alessandro Fella). Per finire Ezio e Veronica apprenderanno la decisione definitiva presa dalla Sacra Rota, che secondo gli spoiler non sarà quella che loro speravano. Non rimane quindi che attendere per scoprire se i genitori della giovane Colombo non saranno più marito e moglie oppure no.