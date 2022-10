Il Paradiso delle signore 7 continua il suo appuntamento dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 16:05, e le anticipazioni di lunedì 24 ottobre raccontano che ci saranno diverse novità al grande magazzino di Vittorio. La settimana non inizierà con il piede giusto per Flora, che sarà delusa dalla reazione di Conti nel vedere i suoi bozzetti. Maria, al contrario, riceverà molti complimenti per il lavoro svolto per la baronessina. Ci sarà anche l'insediamento del nuovo contabile, Vito Lamantia, che verrà presentato ufficialmente allo staff, ma l'attenzione sarà puntata su Salvatore, che si renderà conto che i suoi fiori per Anna non sono mai arrivati a destinazione.

Ci sarà anche spazio per i Colombo, con Ezio e Veronica che riceveranno la risposta della Sacra Rota in merito all'annullamento nozze, mentre Stefania mentirà con Marco su un messaggio di Federico.

Ezio e Veronica riceveranno la risposta dalla Sacra Rota: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 24 ottobre annunciano che la settimana partirà con una puntata molto ricca di avvenimenti. Mentre Ezio e Veronica spereranno che Adelaide possa aiutarli nell'ottenere l'annullamento del matrimonio tra Colombo e Gloria, arriverà la risposta definitiva da parte della Sacra Rota. Quale sarà la decisione? Stefania, invece, riceverà un messaggio da parte di Federico, ma deciderà di non dire niente a Marco.

Le anticipazioni non spiegano come mai la ragazza menta al suo fidanzato, ma questo potrebbe essere un problema per la coppia, visto che Federico è stato per molto tempo il ragazzo dei sogni per Stefania.

Salvatore preoccupato per Anna: anticipazioni puntata di lunedì 24 ottobre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda lunedì 24 ottobre vedrà protagonista anche Salvatore, che dopo aver spedito dei fiori ad Anna negli Stati Uniti verrà a sapere che il suo dono non è mai arrivato a destinazione.

Questo farà preoccupare non poco il figlio di Agnese, che si domanderà che fine abbia fatto sua moglie. Nel frattempo al Paradiso delle signore ci saranno le presentazioni ufficiali di Vito Lamantia, il nuovo contabile che conoscerà lo staff di Conti.

Flora sarà delusa da Vittorio Conti che apprezzerà Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 della puntata che sarà trasmessa lunedì 24 ottobre rivelano che Flora farà vedere i suoi bozzetti a Vittorio, ma le cose non andranno affatto come sperava.

Il dottor Conti, infatti, sarà tutt'altro che entusiasta dei disegni della stilista, che si sentirà sempre più in competizione con Maria, che al contrario riceverà dei complimenti. Il modello ideato dalla signorina Puglisi per la baronessina Floppa, infatti, verrà molto apprezzato da Vittorio.